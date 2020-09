El cantante de trap cordobés, Paulo Londra realizó un live en Instagram y filtró un adelanto de sus nuevas canciones.

Londra fue padre recientemente y se encuentra en medio de un conflicto judicial con su ex productor Ovy On The Drums, por lo que no puede hacer públicas sus canciones.

Con esta presentación enloqueció a sus seguidores que llegaron a los 35000.

Mirá la transmisión completa: