Pedro Aznar tuvo que suspender su show del sábado 23 por streaming, luego de interpretar seis canciones. Por lo que el espectáculo se reprogramó para el viernes 29 de mayo a las 20.

Así lo informó oficialmente la empresa Ticket Hoy, organizadora del concierto, que aclaró que quienes haya pagado entrada y no puedan ver el recital, podrán solicitar la devolución del dinero.



Aunque ya había realizado varias transmisiones desde el inicio de la cuarentena obligatoria, Aznar brindó una presentación por streaming con acceso a través del pago de una entrada a beneficio de la Fundación Sí, en el que además daba la posibilidad a los espectadores de elegir qué canciones deseaba oír.



Sin embargo, el show debió ser suspendido luego de una gran cantidad de desperfectos técnicos en la transmisión que hacían imposible su seguimiento.

Hasta el momento, Aznar había interpretado "God only knows", de The Beach Boys; "Zamba del carnaval", de Cuchi Leguizamón; la propia "Amor de juventud"; "Vos sos mi amor", de David Gray; "Deja la vida volar", de Víctor Jara; y "Because" de The Beatles.



En sus performances, el músico alternó guitarra acústica, eléctrica, bajo y piano.

Fuente Télam