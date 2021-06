Se está presentando el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia. Este año, el encuentro cumple su 60 aniversario. En el festival se presentan 8 proyectos argentinos, que se verán en la ciudad de Annecy, en el sureste de Francia, un lugar conocido como la "Venecia de los Alpes". El festival se desarrolla hasta el 19 de junio.

Se podrán ver producciones de los cinco continentes. Tres filmes argentinos forman parte de la selección oficial y otros cinco proyectos serán presentados en el MIFA, el Mercado Internacional de la industria de la animación que se realiza en paralelo al festival.



En esta edición, tanto el Festival como el Mercado se lleva a cabo en modo híbrido, con algunas actividades virtuales y otras presenciales. Las salas estarán al 65% para evitar aglomeraciones, el uso del barbijo es obligatorio y no se puede circular luego de las 23 horas, según informaron los organizadores del evento.



La edición 2021 está dedicada a África y tiene fuerte presencia en las competencias y los paneles especiales. Con varias charlas organizadas por “Women in Animation” ("Mujeres en la animación"), la perspectiva de género es un elemento central para el Festival.



Participan 10 categorías como largometrajes, cortos, series televisivas, audiencias más jóvenes, animaciones por encargo, realidad aumentada, trabajos de graduación, entre otras, con producciones de todo el mundo compitiendo por una estatuilla de cristal. A esto se suma un jurado infantil y juvenil que hace sus propias selecciones.



En la categoría oficial de los largometrajes, 10 películas de distintos países compiten por la estatuilla de cristal: las que más resuenan son "My Sunny Maad" ("Mi Maad soleada)", coproducción checa franco eslovaca de la experimentada animadora checa Michaela Pavlátová; "Jiang Ziya: The Legend of Deification" ("Jiang Ziya: la leyenda de la deificación"), de Li Wei y Cheng Teng, una producción china de alcance masivo, y la canadiense estadounidense "Lamya’s Poem" ("El poema de Lamya"), del escritor Alex Kronemer.



Entre otras coproducciones europeas fueron seleccionadas "The Ape Star" ("El mono estrella"), de Linda Hambäck (Dinamarca/Noruega/Suecia); "Snotty Boy" ("El chico mocoso"), de Marcus H. Rosenmüller y Santiago López Jover (Alemania/Austria); "The Crossing" ("El Cruce"), de Florence Miailhe (Francia/Alemania/República Checa); "Flee" ("Huir"), de Jonas Poher Rasmussen (Dinamarca/Francia/Suecia).



El país con más presencias en este rubro es Japón con "Poupelle of Chimney Town"("Poupelle de ciudad Chimney"), de Yusuke Hirota; "The Deer King" ("El rey Ciervo"), de Masashi Ando y Masayuki Miyaji; "Josee, The Tiger and the Fish" (José, el tigre y el pez), de Kotaro Tamura. La lista la completa la filipina "You Animal! The Nimfa Dimaano Story" (2¡Vos, animal! La historia de Ninfa Dimaano"), de Avid Liongoren.



Además, se llevarán adelante muestras específicas para festejar el 60 aniversario del festival, así como retrospectivas, exhibiciones, paneles y muestras fuera de competencia, como la que se dedicará al gran creador francés Michel Ocelotautorde obras como Kirikú y la bruja.



Ocho filmes argentinos



La delegación está integrada por 37 empresas e instituciones argentinas, de distintos tamaños y procedencias. De estas empresas, 24 se registraron para formar parte de la misión comercial, que en esta oportunidad será virtual, respondiendo a una convocatoria y apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.



Este año, tres trabajos nacionales forman parte de la selección oficial del festival. En la categoría Perspectivas compite el corto "Tamgù", coproducción argentino francesa, de Isabel Loyer y Luis Paris.

En la categoría Realidad Aumentada concursa la serie "Metro Veinte", de Maria Belen Poncio, Rosario Perazolo Masjoan y Damian Turkieh del estudio Detona, y "Paper Birds" (3DAR), de Federico Carlini y Germán Heller.



En tanto, cinco proyectos argentinos serán presentados en secciones del Mercado MIFA. En Animation du Monde concursarán el cortometraje "Pasos para volar" (OSA Estudio), del director Nicolás Conte, y la serie "José Trueno" (Caramba Estudio), de Ariel López.



Se suman otra tres producciones nacionales, a través del mercado de cine latinoamericano Animation! Ventana Sur, organizado en conjunto por el INCAA y Marché du Film del Festival de Cannes. Son las series "Ghost Bros"(Yellow Kingdom), de Jorge Edelstein;"Mujer Futura" (Tamandúa), de Emilce Avalos; y "La Sombra del Altiplano"(Ojo Raro), de Paula Boffo. Estas dos últimas son parte del programa de mentorías Female Directors in Focus (Directoras en Foco).



Silvina Cornillón, representante del INCAA en el Festival y coordinadora de Animation! Ventana al Sur, tendrá a su cargo la presentación de un panel dedicado al programa de mentorías, en el marco del Women's Summit (Cumbre de Mujeres), una jornada dedicada a conferencias y mesas redondas enfocadas en la paridad de género.





Fuente www.eldiariodecarlospaz.com.ar