El extenso catálogo de HBO Max, que recientemente arribó a Latinoamérica, tiene numerosos filmes y series que no te podés perder. Aquí te dejamos una selección de cinco películas originales imperdibles.

Mirá la programación de HBO Max en julio.



Unpregnant

Basada en la novela homónima de Ted Caplan y Jenni Hendriks, la cinta es una comedia dramática de amigos de carretera. Una historia de adolescentes protagonizada por Barbie Ferrera y Haley Lu, donde una de ellas queda embarazada y cambia la perspectiva de vida que deseaba. Decidida a abortar emprenden junto con su amiga un viaje por carretera para llegar a Alburquerque en Nuevo México, lugar donde el aborto es seguro y legal.

Ni un paso en falso

Película de thriller criminal. Un grupo de delincuentes se enfrentará a problemas más grandes de lo esperado después de que un atraco no saliera como esperaban. Ambientada en los años 50, la cinta está lista para levar a sus espectadores a un laberíntico desarrollo en compañía de un gran reparto. Director Steven Soderbergh, con Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Amy Seimetz, Jon Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin, Brendan Fraser y Noah Jupe, entre otros. Mirá más info sobre Ni un paso en falso.

Superintelligence

Comedia protagonizada por Melissa McCarthy. La trama sigue a Carol Peters quien es elegida por la primera superinteligencia de mundo que la ha seleccionado para su observación sin imaginar que trama hacerse carga de todo. Ella se convierte así en la última oportunidad para la humanidad para demostrar si vale la pena salvar a las personas.

Let them all talk

HBO Max también ha colaborado con grandes actores en sus producciones, siendo prueba de ello esta historia donde participan Meryl Streep, Diane West y Candice Bergen. En la cinta Streep personifica a una reconocida escritora que se embarca en un crucero acompañada de sus dos mejores amigas. En el transcurso recordará que no ha sido tan buena amiga como creía enfrentando las emociones que se desataron al estar todos los personajes en un crucero.

Locked down

Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor protagonizan esta comedia romántica cuyo contexto se desarrolla durante la pandemia del Covid- 19. La pareja tendrá que sortear los problemas sentimentales que enfrentaban mientras pasan juntos la cuarentena. Esta trama es tal vez un reflejo de lo que muchas parejas pasaron mientras estuvimos confinados en nuestros hogares. Peleas, videollamadas, distancia obligatoria en el mismo lugar y más, es lo que podremos observar en esta cinta. ¿Resolverá el amor todo problema? Eso está por verse.



Fuente www.forbes.com.mx