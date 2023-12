Se acerca la Navidad y las plataformas streaming nos proponen numerosos títulos para ver en familia. Hacemos un recorrido por HBO Max, Netflix y Amazon Prime Video, para conocer las propuestas que podemos ver en las fiestas de Navidad y Fin de Año.



“Durante estas fiestas, sorpréndete con una colección de las mejores películas navideñas para aquellos que aman la magia de esta celebración; disfruta de una selección de filmes ideales para ver en familia y compartir tiempo juntos; y revive todos aquellos episodios navideños de tus series favoritas. Además, HBO Max puede ser parte de tu reunión familiar, con especiales videos de ambientación que recrearán la atmósfera de HBO Max que elijas para tu hogar”, detalla el comunicado de difusión de HBO Max.

Mirá las películas que se pueden ver en HBO Max:



CUANDO PIENSO EN LA NAVIDAD

Cuando Sara regresa a casa para las fiestas, se sorprende al descubrir que su ex-novio Josh también está de vuelta, y mientras reconectan, planean un concierto de Navidad que los llevará nuevamente a sus raíces musicales. Protagonizada por Shenae Grimes-Beech, Niall Matter, Beth Broderick y Mark Humphrey.

12 DÍAS DE NOCHEBUENA

El exitoso empresario Brian Conway recibe un regalo de Santa Claus tras sufrir un accidente de auto justo en Nochebuena: 12 oportunidades para revivir el mismo día y reparar las dañadas relaciones con sus seres queridos. Este film está protagonizado por Kelsey Grammer, Spencer Grammer, Mitch Poulos, Uschi Umscheid y Mark Jacobson.

ÚLTIMA NAVIDAD EN NUESTRO RESTAURANTE

Cuando los padres de Romy y Rick los sorprenden anunciando el cierre de su preciado restaurante chino, los hermanos, junto a sus fieles clientes y empleados, vuelven a examinar sus relaciones e historias durante la semana más intensa del año. “Última Navidad en nuestro restaurante” está protagonizada por Kara Wang, Osric Chau, Sara Canning, Antonio Cupo y Barbara Niven.

NAVIDAD EN VIVO

Belén y Lucio, llevan la competencia al extremo en extravagantes desafíos durante la fiesta de Navidad de su oficina para conseguir un codiciado puesto en un importante programa matutino de la televisión mexicana. Película mexicana protagonizada por Regina Pavón, Jesús Zavala, Yuriria del Valle y Harold Azuara.

NAVIDAD EN ARMONÍA

Gali es compositora y cantante, y tiene la posibilidad de competir por una oportunidad única en la vida, así que decide cruzar todo el país para lograrlo. Con apenas dos semanas para llegar a la actuación de Nochebuena con la que tanto sueña, decide seguir el consejo de Jeremy, un hombre de la orquesta local, y se hace cargo de un grupo de jóvenes que desean participar en su propia gala navideña. Gali y Jeremy se hacen muy cercanos, pero es posible que ella tenga que abandonarlo a él y al pueblo del que se enamoró para cumplir el sueño de su vida. Protagonizada por Annelise Cepero, Brooke Shields, Jeremy Sumpter, Carla Jimenez, Lauren Swickard, Sophia Reid-Gantzert, Michael Wiseman, Jordyn Curet, Ryder Franco, Kayden Franco, Richard Perrie y Olivia Blue.

UNA NAVIDEÑA HISTORIA DE NAVIDAD

En esta secuela, Ralphie ya es un adulto y debe encargarse de la Navidad y todo lo que trae aparejado, esta vez, como padre. Peter Billingsley regresa al papel que ha hecho que niñas y niños de todas las edades esperen con ansias la mañana de la Navidad como ninguna otra; lo acompañan en este film Erinn Hayes, Zack Ward, Scott Schwartz, R.D. Robb, Julianna Layne, River Drosche, Julie Hagerty, Ian Petrella y Davis Murphy.

NAVIDAD SIN FILTRO

Becky, una chica que se siente ignorada por todos, pide un curioso deseo navideño: ser realmente escuchada por su familia. Pero el caos se desata cuando ella pierde el filtro y empieza a decir todo lo que le pasa por la cabeza. Protagonizada por Judy Reyes, Alison Fernandez, David Delao, Gavin Bedell, Taylor Castro, Sofia Salas, Eli Daoudi, Dontavius Jawon Williams y Anya Ruoss.

Además, se podrá ver La Navidad de las madres rebeldes, Noche sin paz, Dr. Seuss´How The Grinch Stole Christmas, entre muchos títulos más.

Películas familiares para compartir durante las fiestas

En esta colección de películas ideales para ver con toda la familia y disfrutar juntos durante el momento más especial del año, podrás encontrar títulos muy divertidos como Barbie, Lilo, Lilo Cocodrilo, Minions 2: Nace un Villano, Blue Beetle, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate, ¡Shazam! La furia de los dioses, Karate Kid, DC: Liga de Supermascotas, Space Jam: Una nueva era, Gato con botas: El último deseo, entre otras. Disponibles en HBO Max.

Los episodios navideños más memorables de tus series favoritas

Una colección especial para revivir los episodios más inolvidables de las festividades de las series que se robaron tu corazón. Aquí encontrarás especiales navideños de series como Two and a half men, Friends, Rick & Morty, La Niñera, Pretty little liars, La vida sexual de las universitarias, supernatural, Smallville, Diarios de vampiros, Black Jesus, Divorce, Aqua teen hunger force, Batman: The animated series, Robot Chicken, Gossip Girl, Smiling Friends, entre muchas más. Disponibles en HBO Max.



Además, HBO Max podrá acompañarte en tu reunión familiar, con videos de ambientación que recrearán la atmósfera de tus series favoritas. El 23 de diciembre estará dedicado a Rick & Morty, el 24 de diciembre podrás disfrutar de Nochebuena con un video de ambientación de Juego de Tronos y, finalmente, el 25 podrás celebrar la navidad ambientada en el mundo de Hogwarts.



Por último, HBO Max presenta un calendario interactivo para celebrar la temporada navideña descubriendo un contenido sorpresa cada día, relacionado con la magia de estas fiestas.

Películas navideñas en Netflix

Por su parte, la plataforma streaming de la N roja, presenta una selección de filmes especiales para disfrutar en Navidad.

Love actually, Klaus, The Holiday, El Grinch (2000), Polar express, A very Murray Christmas, El Grinch (2018)

Cambio de princesa, Crónicas de Navidad y Navidad de golpe, entre otras.

Películas de Navidad en Amazon Prime Video

El perro que salvó las navidades, Christmas Ranch, Las navidades de Pete, Cásate con nosotros para Navidad, Un like de Navidad, La Noche de Navidad, El Grinch, Navidad Dorada, Mi dulce Navidad, Una Navidad real, Catástrofe helada, La semana más larga, Una boda por Navidad, El regalo de Navidad, Una esperanza de Navidad, Un milagro en Navidad, entre muchos filmes más.