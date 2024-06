"

El Día Mundial de las Madres y los Padres se celebra el 1 de junio de cada año. Fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de rendir un homenaje a la gran labor y responsabilidad que tienen mujeres y hombres en la crianza y educación de sus hijos, quienes representan el futuro de la humanidad.

Cómo se originó?

El Día Mundial de las Madres y Padres se creó el 17 de septiembre del año 2012, mediante declaración emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación a las madres y padres de todo el mundo, que día a día se ocupan de la crianza de sus hijos.

Recreacíón y reflexión:

Te sugerimos algunas películas para ver en este día cuyo tema es la paternidad y la maternidad:

“El silencio es un cuerpo que cae”

Argentina, dirigida por Agustina Comedi. Año 2017. Disponible en CINE.AR Play

Sinopsis:

La película sigue a Agustina mientras encuentra los videos que su padre Jaime grabó antes de morir en un accidente. Los secretos familiares en torno a Jaime la hacen involucrarse, mientras que su búsqueda revela una historia marcada por la homosexualidad oculta de Jaime y su activismo político.

Es un documental que protagonizan: Agustina Comedi, Jaime Comedi, La Delpi y Susana Palomas.

Vemos el trailer:

“Pequeña Miss Sushine”

Estados Unidos, año 2006. Dirigen: Jonathan Dayton y Valerie Faris. Disponible en Star+

Protagonizan: Abigail Breslin, Greg Kinnear, Alan Arkin, Toni Collette.

Los Hoover son una familia muy peculiar: el abuelo esnifa cocaína y suelta palabrotas, el padre fracasa estrepitosamente dando cursos para alcanzar el éxito, la madre no da abasto, el tío se está recuperando de un suicidio frustrado tras ser abandonado por su novio, el hijo adolescente lee a Nietzsche y guarda un mutismo absoluto. Y Olive, la hija pequeña, una niña gafotas y más bien gordita, quiere ser una reina de la belleza. Cuando, gracias a un golpe de suerte, la invitan a participar en el concurso de 'Pequeña Miss Sunshine', en California, la acompaña toda la familia. Hacinados en una destartalada furgoneta Volkswagen, se dirigen hacia el Oeste en un trágicómico periplo de tres días lleno de inesperadas sorpresas. El debut de Olive será el detonante de un cambio profundo en esta familia de inadaptados

Vemos el trailer:

“El padre”

Francia. Año 2021. Dirige: Florian Zeller. Con Anthony Hopkins (Oscar a Mejor Actor por este filme) y Olivia Collman.

Sinopsis:

Anthony (Anthony Hopkins), un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos y cada uno de las cuidadoras que su hija Anne (Olivia Colman) intenta contratar para que le ayuden en casa. Está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de éste se deteriora, pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida.

“Leonera”

Argentina, año 2008. Dirigida por Pablo Trapero. Disponible en Netflix.

Protagonizado por Martina Gusmán aborda la maternidad dentro del sistema penitenciario. Filmada en la cárcel de Olmos, en Los Hornos y en la cárcel de mujeres de San Martín, este filme fue parte de la competencia oficial del Festival de Cannes de 2008. También trabajan Elli Medeiros y Rodrigo Santoro, entre otros.

“El hijo de la novia”

Argentina, año 2001. Dirige Juan José Campanella. Con Norma Aleandro, Héctor Alterio y Ricardo Darín. Disponible en Netflix

Rafael Belvedere piensa que las cosas deberían irle mejor. Dedica las veinticuatro horas del día al restaurante fundado por su padre, carga con un divorcio, no se ha tomado el tiempo suficiente para ver crecer a su hija, no tiene amigos y prefiere eludir un mayor compromiso con su novia. Además, hace más de un año que no visita a su madre, que sufre el mal de Alzheimer y está internada en un geriátrico.

“Los Mitchell contra las máquinas”

Animación, Estados Unidos, año 2021. Dirigen: Michael Rianda y Jeff Rowe

Retrata los problemas de comunicación de una familia normal, los Mitchell, que tratan de mejorar el vínculo que existe entre ellos antes de que la hija mayor, Katie, se vaya a estudiar fuera. Para ello, Rick (el padre) decide que toda la familia la acompañe a la facultad y así hacer algo juntos por última vez. La situación cambia cuando se desata una revuelta tecnológica mundial en la que todos los aparatos electrónicos se sublevan contra los humanos. Los Mitchell tendrán que trebajar en equipo para salvarse ellos mismos y al mundo entero. Con esta trama, las familias pueden verse identificadas en las dificultades que tienen los protagonistas para entenderse, ya que carecen de intereses comunes. A través de una reflexión conjunta, se puede emplear para fomentar la empatía y mejorar la unión entre padres e hijos y entre hermanos y hermanas.

“Todo sobre mi madre”

Dirige Pedro Almodóvar. Con: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Antonia San Juan, Candela Peña, Toni Cantó, Eloy Azorín, Rosa María Sardá. Disponible en Prime Video y en Flow.

Pocos filmes bucean la maternidad como Todo sobre mi madre. Filmada en 1999, es una de las películas más bellas y tristes de Pedro Almodóvar, sobre una madre que pierde a su hijo e inicia un camino para intentar superar la tragedia. Este film le valió al director español el Oscar a la mejor película extranjera y cuenta con una actuación brillante de Cecilia Roth.

“Mamma Mía”

Año 2008, dirigida por Phillidia Lloyd. Con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried y elenco.

Disponible en Prime Video y Flow.

Donna, una hotelera independiente de las islas griegas, prepara la boda de su hija con la ayuda de dos viejos amigos. Mientras tanto, Sophie, la alegre hija de Donna, tiene su propio plan. Invita a la boda a tres hombres del pasado de su madre con la esperanza de conocer a su padre biológico para que la acompañe al altar.

“Kramer vs. Kramer”

EEUU, año 1979. Dirigida por Robert Benton y protagonizada por Meryl Streep y Dustin Hoffman (Oscar a Mejor Actor por esta película). Disponible en Flow.

El día que un publicitario -Hoffman- consigue la mejor cuenta de la agencia, su mujer -Streep- le comunica que lo abandona, a él y a su hijo de 7 años. Comienza así una dura etapa en la que tendrá que ejercer de padre soltero de un niño que echa de menos a su madre y, al mismo tiempo, dedicar toda su energía en el trabajo. Cuando tras un tiempo parece que la relación con su hijo parece ir mejorando, la madre aparece para pedir la custodia del pequeño. "Kramer vs. Kramer" resultó un más que correcto drama de gran éxito con excelentes interpretaciones, por no definirla como un telefilm de lujo enormemente emotivo que retrata con acierto un problema muy común en la sociedad moderna.

“Las buenas intenciones”

Argentina, año 2019. Dirige: Ana García Blaya. Con: Jazmín Stuart, Juan y Amanda Minujín y elenco.

Disponible en Flow.

Principios de los noventa en Buenos Aires. Amanda tiene 10 años, dos hermanos menores y padres separados con los que los niños conviven alternativamente. Cuando están con su padre, Amanda se ve obligada a ocupar el lugar de adulto y a cuidar -como puede- de todos, ya que Gustavo es un tipo bastante particular que ama a sus hijos apenas un poco más que a sí mismo. Pero un día, su madre propone una alternativa fuera del país, lejos de la desprolija vida de su padre, y a Amanda esa propuesta la pone en jaque.

Vemos el avance…