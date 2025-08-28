Barbatuques, el icónico grupo brasileño de percusión y música corporal, llega por primera vez a Córdoba para presentar su nuevo espectáculo en el marco de su 25° aniversario.



Con un sonido innovador y una propuesta única que transforma el cuerpo en un

verdadero instrumento musical, el grupo promete una experiencia vibrante en el Teatro Comedia (Rivadavia 254) el viernes 19 de septiembre a las 20.30.

Un sonido único que conquistó el mundo



Desde su formación en São Paulo, Barbatuques se convirtió en un referente global en el arte de la música corporal. Su originalidad y maestría los han llevado a más de 30 países, participando en eventos de gran magnitud como la Copa del Mundo de África (2010), la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río

(2016), el Festival Internacional de Música Corporal (EE.UU.), Europalia (Bélgica), Lollapalooza Brasil y el prestigioso Lincoln Center de Nueva York, entre otros.



Su música no solo ha cautivado al público en vivo, sino que también ha dejado huella en el cine, la publicidad y la cultura digital. Sus composiciones han sido parte de bandas sonoras de películas como Rio 2, además de innumerables remixes y videos virales en plataformas como Instagram y TikTok.



Sobre el show en Córdoba



El espectáculo en Córdoba incluirá los temas más recientes del grupo, como "26", "Eu Vou Cantar" y "Natureza", además de clásicos que han trascendido generaciones, como "Barbapapa's Groove", "Baião Detemperado" y "Baianá", todos éxitos en plataformas de streaming de Brasil y el mundo.



Barbatuques transforma cada presentación en una experiencia única, donde el público es parte activa del show. Su propuesta convierte al cuerpo humano en una verdadera orquesta corporal, explorando sonidos y ritmos con manos, pies, voces y técnicas innovadoras que han perfeccionado a lo largo de sus 25 años de historia.



Las entradas ya están disponibles en en Boletería del Teatro y en ticketek.com.ar



Preventa 1. Desde $25.000 + Service Charge con todos los medios de pago.

Una vez agotada la Preventa 1 se pasará a la etapa de - Preventa 2 desde

$30.000 + Service Charge y así a la - Preventa 3 desde $35.000 + Service Charge.