50 Años con la Música

Una celebración que tendrá lugar el sábado 26 de octubre a partir de las 20 hs. en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real.

Al respecto Peteco Carabajal adelantó que es un espectáculo abierto al diálogo con el público. Con respecto al repertorio dijo que seguramente sonarán “'Puente carretero', 'Como pájaros en el aire', 'Perfume de carnaval', 'La mazamorra', 'La estrella azul', 'Voy andando', 'Borrando fronteras', 'Luz de amor' y todas las que quieran pedir”.

“Siempre está la cosa improvisada del momento. Y en Córdoba van a estar los 'Copla' (por el Dúo Coplanacu), Raly (Barrionuevo), la Mery Murúa, la Pao Bernal, toda gente con la que desde hace mucho tiempo estamos hermanados con la música”, expresó.

Una gran trayectoria

Es uno de los 5 artistas contemporáneos más importantes de la historia de la música popular argentina reconocidos en el mundo. Podemos decir que Peteco ha ahondado en el destello que protege la chacarera, le quitó cerrojos, hizo las canciones más populares de los últimos 50 años pero no; a él no le gustaría saberse lejos del “estar estando” o en el gesto de lo simple.

Peteco supo darle lugar al arraigo para poder evolucionar, emocionar, enamorar. Haciendo con el mismo barro canciones que se pulveriza en la garganta de los cantores en peñas o fogones o en los pies de las bailarinas, ahí está su revolución. Dueño de una honesta incorrección como poeta, pintor, músico y hasta cantor.

Peteco es el gurú de la chacarera a su pesar.

“La chacarera está hecha de un montón de cositas. No tiene nada que ver la experimentación o cuántos acordes meto. No. Es otra cosa. Es un misterio que voy tratando de develar. Pero no es un misterio quieto. Es el misterio de lo actual. No es que ponés el dedo y ya lo atrapaste. Todos los días lo tenés que descubrir. Es un misterio infinito”. Dijo en una de las tantas notas de estos 50 años. Está escribiendo un libro espeso que, si lo termina, va a ser el Nuevo Testamento de la música popular argentina, ese es el libro de la historia de sus familia; luego está el otro, el que ya escribió en las páginas de la música popular.

Más historia

“Una noche de verano de 1973 fuimos a Ramos Mejía con Roberto (primo hermano) y Lalo Barraza, un amigo hermano. Anduvimos hasta las 4 de la madrugada caminando sin entrar a ningún lado y cuando ya volvíamos a la estación a tomar el tren a nuestra realidad, escuchamos un bombo, una guitarra y canto argentino. Así se construyó mi historia, casi sin darme cuenta. Al poco tiempo conocimos a Shalo Leguizamón y nació “Santiago trio”. Esa es la primera formación de mi camino y marca el inicio desde 1974 de estos Cincuenta años con música. La vida tiene penas y dichas. Se desarmó Santiago Trio y vinieron Los Carabajal.

El orgullo de cantar en familia, con Cali, Cuty y Roberto y después Musha fue maravilloso también. Anduvimos casi 10 años. Ya nos conocíamos con él en forma personal con Chango Farias Gómez y junto a él, Verónica Condomí, Jacinto Piedra y Mono Izarrualde; se escribió otro capítulo distinto que abriría para siempre mi vuelo.

Todo pasó vertiginosamente. Ya había aprendido a no volver atrás, así que en Santiago me encontré con Juan Saavedra y Jacinto Piedra y formamos un sueño: Los Santiagueños. La confirmación de la pasión que despertaba en mi la autoría en música y letra como testimonio de vida me llevó a Europa con Mercedes Sosa, ya consagrado en Cosquín con Santiagueños. El trabajo “Encuentro” abrió otra etapa que se cerró con “Los Caminos Santiagueños”.

Décadas de continuo trabajo y creación junto a compañer@s muy importantes. Amo todos mis trabajos como amo a mis hij@s.

Hoy estoy viajando con “Riendas Libres” y he tenido el honor de formar parte de la creación colectiva “La Juntada”, junto a Los Copla y Raly y en ese andar colectivo armamos nuevamente “Santiago Trio”.

Hoy, “Legado Popular” es el resultado de un tiempo único en este paso por la tierra. 30 composiciones junto a colegas admirados y queridos. Pura creación, libertad y amor.” Peteco Carabajal