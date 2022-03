Phil Collins tomó esa decisión debido a que por serios problemas de salud ya no puede tocar la batería. Por lo tanto, el show brindado este sábado 26 de marzo en el Estadio Arena 02 de Londres marca el cierre de sus presentaciones.

El baterista, de 71 años apareció débil y fatigado durante la pesentación, ya ni siquiera usando bastón para su desplazamiento.

Génesis, trío que se integra con el tecladista Tony Bnaks, y el guitarista y bajista Mike Rutherford, había anunciado la reunión para la gira The Last Domino? Tour, luego de 14 años de ausencia de los escenarios luego de haber cancelado varias fechas el año pasado a causa del Covid.

“Yo no hago nada -explicaba hace un tiempo a The Guardian- No entreno para cantar en casa, para nada. Los ensayos son práctica. Mi salud cambia las cosas, hacer los shows sentado cambia las cosas”

En una entrevista con la BBC había contado sus frustraciones y un sueño, actuar con su hijo Nicholas: “Me gustaría tocar con él en el escenario, pero apenas puedo sostener un palillo de batería en la mano”, admitió.

Recordemos que Phil Collins sufrió un aplastamiento de vértebras en el año 2009, debido a la posición en que toca la batería, ese año le hicieron una primera cirugía a la que siguió otra en 2015 que le provocó lesiones nerviosas.

El cuadro clínico se agrava por problemas de diabetes, pancreatitis aguda, una mala caída en 2017 en la que se golpeó la cabeza y le obligó a suspender la gira “Not Dead Yet Live Tour”.

El 19 de marzo de 2018 dio un recital inolvidable en el estadio de Instituto de nuestra ciudad, precedido en el escenario por Enricon Barbizi y The Pretenders y si bien su actuación fue ovacionada dejó cierto sabor amargo en sus fans al presentarse en una silla de ruedas.

Phil Collins, una carrera brillante

Nacido el 30 de enero de 1951, comenzó su trayectoria en los años 70 como baterista de Génesis, de la que se convirtió en cantante cuando Peter Gabriel abandona el grupo en 1975.

Se impuso dentro del soul pop y logró éxito mundial con sus propios hits. Vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo como solista.

Fue una de los que se sumaron al histórico Live Aid de 1985. En esa oportunidad logró un récord ya que tocó en Londres y Filadelfia debido a que cruzó el océano Atlántico en un vuelo Concorde.

Entre los ‘80 y los ‘90 tuvo también varios éxitos como el cover de las Supremes, “You Can’t Hurry Love”, luego “Against All Odds”, un tema de película que le dio un premio Grammy, el dueto con Philip Bailey, el álbum más vendido No Jacket Required con “Sussudio” y “One More Night”.

"You´ll Be in My Heart" (Estarás en mi corazón) en la banda de sonido de "Tarzán", la animación de Disney de 1999, le valió un Oscar y un Globo de Oro a la Mejor Canción Original e hizo que su voz y creatividad llegara a todas las generaciones.