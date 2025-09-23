La ciudad de Pilar celebra sus Fiestas Patronales y el 149º aniversario de su fundación con dos jornadas especiales de la Feria de Emprendedores Umara. 

El encuentro se realiza el sábado 11 y el domingo 12 de octubre. El evento, de acceso libre y gratuito, se presenta en el Predio de la Virgen.

Más de 30 feriantes locales expondrán sus creaciones en una amplia variedad de rubros, desde artesanías y diseños hasta productos gastronómicos. La feria será un espacio para celebrar la identidad y el espíritu pilarense, promoviendo el trabajo y el talento de los emprendedores de la región.

Pilar Municipalidad on Instagram: "🎉¡FERIA UMARA-FECHA CONFIRMADA! 🎊 📆 Sábado 11 y domingo 12 de octubre 📍 Predio de la Virgen ✝ En el marco de las Fiestas Patronales y en conmemoración del 149° Aniversario de Pilar, llega una nueva edición de Feria Umara, evento que celebra nuestra identidad, nuestra historia y el espíritu pilarense. 👉 Artesanos, emprendedores, gastronómicos, artistas, comercios, empresas e instituciones locales se darán cita para compartir dos jornadas llenas de cultura, sabores y comunidad en la feria más grande del interior. 🙌 ¡Nos encontramos festejando!"

Además de la exposición, la feria contará con un completo cronograma de shows musicales. El sábado 11 por la noche se presentarán Magui Olave, El Turco Julio y El Negro Videla. El domingo 12 de octubre, en el día de Pilar, la jornada culminará con la presentación de Paquito Ocaño.