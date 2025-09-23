La ciudad de Pilar celebra sus Fiestas Patronales y el 149º aniversario de su fundación con dos jornadas especiales de la Feria de Emprendedores Umara.



El encuentro se realiza el sábado 11 y el domingo 12 de octubre. El evento, de acceso libre y gratuito, se presenta en el Predio de la Virgen.

Más de 30 feriantes locales expondrán sus creaciones en una amplia variedad de rubros, desde artesanías y diseños hasta productos gastronómicos. La feria será un espacio para celebrar la identidad y el espíritu pilarense, promoviendo el trabajo y el talento de los emprendedores de la región.

Además de la exposición, la feria contará con un completo cronograma de shows musicales. El sábado 11 por la noche se presentarán Magui Olave, El Turco Julio y El Negro Videla. El domingo 12 de octubre, en el día de Pilar, la jornada culminará con la presentación de Paquito Ocaño.