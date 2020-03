El video tiene unos años pero es ahora cuando ha vuelto a la actualidad en plena crisis del coronavirus.

Muchos tendrán ganas de gritar y se sentirán muy hartos del confinamiento en casa por el estado de alarma declarado por el Gobierno. Medio planeta anda igual que nosotros y sólo nos falta agradecer a todos los profesionales sanitarios y al resto de trabajadores que siguen haciendo que cada día haya servicios médicos y bienes y servicios de primera necesidad a disposición de los ciudadanos.

Este vídeo-cortometraje del que hablábamos pone música y animación al famoso cuadro 'El Grito' de Edvard Munch, el gran maestro de la corriente expresionista. Fue realizado por el creador rumano Sebastian Cosor hace unos años y te invitamos a que lo disfrutes a ritmo del épico tema de Pink Floyd 'The Great Gig in The Sky', del mítico álbum 'The Dark Side of the Moon' de 1973.

Como anécdota, os contamos que 'El grito' da nombre en realidad a un total de 4 cuadros del pintor noruego y su versión más célebre es la que tenemos todos en mente, la cual se halla expuesta en la Galería Nacional de Noruega y fue finalizada en 1893.​ Otras dos versiones del cuadro se encuentran en el Museo Munch, en Oslo, mientras que la cuarta versión pertenece a una colección particular.