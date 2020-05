Como parte de su nuevo festival de conciertos virtuales, Pink Floyd ha estrenado ayer Viernes 1º de mayo, en livestream un concierto inédito que data del año 1970.

El estreno se trata de una presentación completa que el grupo británico ofreció para la KQED, sesión conocida como An Hour with Pink Floyd, con un set de seis canciones que incluyeron clásicos como “Atom Heart Mother”, “Cymbaline”, “Grantchester Meadows”, “Green is the Colour” y “Careful with that Axe Eugene”.

Dicha sesión aparece en el recién lanzado box set de Pink Floyd titulado The Early Years: 1965-1972, mismo que está disponible a la venta en sitios como Amazon.

Cabe señalar que este estreno de Pink Floyd estará disponible en su canal de YouTube únicamente durante una semana, para después continuar con la cuarta entrega de sus estrenos semanales.

En semanas anteriores, Pink Floyd subió a YouTube sus legendarios conciertos Pulse y Live at Pompeii.