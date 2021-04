La Agencia Córdoba Cultura comparte propuestas presenciales, en los principales teatros y centros culturales dependientes del Gobierno de Córdoba, y virtuales, a través de las redes de Cultura.cba.



Mirá la programación:



Lunes 12



A las 19.45. Ciclo de cine latinoamericano: Profundo Carmesí (de Arturo Ripstein, México, 1996). Biblioteca Córdoba (27 de abril 375)



México, 1949. Coral Fabre, una enfermera de pacientes terminales que lucha por sacar adelante a sus dos hijos, sueña con la imagen de Charles Boyer. En el consultorio del corazón de una de las revistas que acostumbra a leer, encuentra un anuncio de un tal Nicolás Estrella que presume de su parecido con el popular actor francés y que se presenta como un "Caballero español en busca de relación sentimental". Coral decide escribirle... Basada en la historia real de la pareja de "corazones solitarios" Martha Beck y Raymond Fernández, que en los años 40 cometieron una serie de asesinatos. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Bajo el lente de Pedro Castillo

Los otros todos que nosotros somos es el proyecto del fotógrafo catamarqueño Pedro Castillo. Allí se cuestiona la idea de la fotografía como ventana por donde mira a los otros o la fotografía como espejo donde se ve reflejado. El verso de Octavio Paz que titula el proyecto encarna este concepto. Esa dualidad convive a lo largo de su experiencia fotografiando en lugares urbanos como escenario de encuentros, que no son más que momentos simples de la vida cotidiana donde por alguna razón se detiene a mirar a los otros, muchas veces los fotografía y otras veces no. La serie ambientada en la ciudad de Córdoba está en constante producción y no tiene un cierre, por lo que aquí presenta un fragmento de un proyecto más amplio.

Martes 13



A las 19. Cineclub Al Filo: Ghost in the Shell (de Mamoru Oshii, Japón/1995). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Año 2029. En una enorme ciudad asiática, una mujer robot policía -cyborg- investiga las siniestras actividades de un misterioso hacker, un súper criminal que está invadiendo las autopistas de la información. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Cine por la Diversidad: Flora no es un canto a la vida (de Lair Said, Argentina, 2018). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Flora Schvartzman es una mujer soltera de 90 años que desea morir desde el día que nació. Alejada de su familia, se pone nuevamente en contacto para organizar su propia muerte. Iair, su sobrino nieto, es el primero en interesarse por ella y, sobre todo, por su departamento sin herederos. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Javi Contrera

Javier Contreras es un intérprete, arreglador, compositor y productor cordobés. Como instrumentista se especializa en saxos: soprano, alto y tenor. Además, como instrumentos complementarios, toca la flauta y el clarinete. La propuesta de Javi teje un tapiz de sonidos adornado por hermosas melodías y contrapuntos. El show Liquidambar ofrece una experiencia evocadora y emocionante, centrada en compartir la música de una manera cercana y directa. El repertorio de este espectáculo se inspira en composiciones de groove y funk.

Miércoles 14



A las 17. Postales de la Colonia. Visita al Museo Marqués de Sobremonte

La directora del Museo Histórico Provincial, Marcela Fernández, invita a realizar un recorrido descubriendo algunas de las pinturas y esculturas de la muestra Postales de la Colonia. Un recorrido por el Barroco colonial. Estas obras se vinculan, por su iconografía, a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En 1542 por decisión de la corona española, la ciudad de Lima se transforma en la cabeza política y administrativa del recién creado Virreinato del Perú, por ese entonces, un enorme territorio que incluía al país actual. Esta exhibición plantea un recorrido por las producciones de esos centros culturales que se enmarcan en lo que se conoce como barroco americano. Este sincretismo dio lugar a una nueva identidad artística en todo el virreinato.

A las 19. Cine: Andá a lavar los platos (de Ina Weisse, Alemania, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Érica, Viviana y Susana son trabajadoras del transporte público. Al ser despedidas injustamente deciden reclamar: durante un año viven en una carpa que montan en la explanada municipal. Frente a la presión mediática, a la ausencia estatal y a los mandatos sociales, Andá a lavar los platos muestra cómo transitan la deconstrucción de ese enunciado que señala como evidente la pertenencia de la mujer al ámbito privado del hogar. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos. Repite el jueves 15 a las 19 y el sábado 17 a las 21.



A las 20. Con acento cordobés: Juan Iñaki

En un marco de respeto por la prevención y los protocolos vigentes, esta tercera edición del ciclo es una propuesta audiovisual que involucra la utilización de todos los espacios de la provincia como escenario. Las entrevistas serán realizadas por Mimi Spicher, de amplia trayectoria en la televisión cordobesa, grabadas en los más bellos espacios culturales de Córdoba y transmitidas por las redes sociales de la Agencia. Cada ciclo tendrá cinco capítulos de entre 30 y 40 minutos y versarán sobre un eje temático específico. El primero de ellos será sobre músicos populares cordobeses y busca reflexionar, de la mano de artistas con prominentes carreras y a partir de sus propias trayectorias, sobre la categoría de música popular en clave cordobesa y en sus distintas expresiones. En esta primera oportunidad, el miércoles 14 a las 20, el entrevistado será el músico Juan Iñaki.

A las 21. Patio de Folklore: Angela Lucía

Angela Lucia es una cantautora argentina de raíz folklórica. Influenciada por artistas como Argentino Luna, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui o Jairo, entre otros, logró motivar su paladar para dar vida a sus propias obras musicales. Cada tema que crea es un pedazo que se desprende de ella, ya que deposita en sus letras y sus melodías, toda la pasión que lleva en su sangre. Esta entrega a la música le ha otorgado éxitos y reconocimientos a nivel nacional pero Angela Lucia siempre está en busca de nuevas experiencias y oportunidades que nutran su trayectoria.

A las 21. Cine: Dos gringos (de Guillermo Cantón, Argentina, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Estreno exclusivo con la presencia del director. Un fotoperiodista compra un vehículo que encuentra por la calle. Años después le dejan una nota que lo lleva a investigar una épica aventura industrial. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos.



Jueves 15



A las 19. Cine: La audición (de Natalia Comello y Bahía Flores, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Anna Bronsky es una profesora de violín que trabaja en un instituto de secundaria especializado en educación musical. Ella impulsa el ingreso de Alexander, un alumno en quien detecta un talento singular y, a pesar de la oposición de los demás profesores, se compromete a ayudarlo en la preparación del examen intermedio, llegando a descuidar a su propia familia, incluido su hijo violinista, lo que genera una gran tensión a su alrededor. Día a día, Anna se obsesiona cada vez más con llevar a la perfección a Alexander, exigiendolo severamente, pero cuando llega la fecha del examen, los acontecimientos se tornan inesperados. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos. Repite el sábado 17 a las 21.



A las 21. Teatro en primera persona: Ariel Astrada

Ariel Astrada es actor cordobés egresado del Seminario Jolie Libois del Teatro Real en 2010, año en el que también perdió la visión. En 2013 finalizó el posgrado de dirección del mismo seminario. Participó de numerosas producciones teatrales desde el 2010 y en 2016 ganó el Premio Provincial de Teatro como actor revelación. Este año ganó como mejor actor, por su obra Deshojado - Unipersonal de un actor ciego. Espectáculo que también obtuvo el reconocimiento como Mejor obra y Mejor dirección por Marxela Etchichurry.



Viernes 16



A las 15. Taller de multi técnicas. Museo Alpa Corral

El taller estará a cargo de Anahí Molina y se aprenderá sobre el color, la composición, los materiales, herramientas y diversos criterios para producir o reciclar objetos a través de las distintas técnicas. Tendrá una duración de siete meses (finalizando en noviembre) y se podrá abonar por clase. Los interesados pueden solicitar más información al 0358 154361439.



A las 21. Viernes de música: Pies de plomo. Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Pies de Plomo es un proyecto artístico generado únicamente con el objetivo de reversionar la primera obra conceptual de rock argentino La Biblia según Vox Dei, a 50 años de su lanzamiento. El proyecto comenzó a principios de 2018 y, desde sus inicios, la agrupación se dedicó a analizar, no sólo los aspectos técnicos - musicales de la obra, sino también el contexto histórico, sus letras, el modo en el que fue gestada y, por supuesto, todas las versiones existentes interpretadas por sus propios autores (Vox Dei) y por la gran cantidad de músicos y agrupaciones que han interpretado alguno de los siete movimientos que integran La Biblia. Pies de Plomo está integrado por Darío Tracanelli (bajo y voz), Matías Funes (teclados), Santiago Peppino (voz y guitarra), Gastón Ferrero (batería), Ricardo Puccetti (guitarra) y Mario Pérez (voz). Entrada: 250 pesos.



A las 21. Cultura en el patio: Daniel Simmons: Tango con Mayúsculas

El cantor cordobés nacido en La Falda comenzó su carrera junto al tango como cantor de la orquesta del maestro Jorge Arduh, legendaria agrupación que recorría el país con grandes giras. Luego de algunos años, en 2006, renovó sus ganas de cantar y retomó la actividad como solista. Desde entonces participó en nueve ediciones del Festival Nacional del Tango y ha ganado numerosos premios y reconocimientos. En noviembre de 2016 fue declarado Personalidad Destacada de la cultura por el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Sábado 17



A las 21. Presentación de Gabriel Polidoro. Teatro Real – Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Gabriel Polidoro proyecta su carrera basándose en la realización de un nuevo álbum de canciones, con artistas invitados y participaciones, lo cual lo perfila para posicionar su carrera en el plano internacional mediante obras que expresan plenamente su espíritu emprendedor, perseverante y alegre. En sus creaciones, el cantante pone de manifiesto un profundo mensaje superador. Entradas desde 350 pesos. Disponibles a través del sistema Autoentrada.



A las 21. Mini recital de Deja Vu (Río Cuarto)

El dúo acústico está integrado por los riocuartenses Jessica Blencio, y Andrés Casari. DejaVu, que hace referencia a esa sensación de estar viviendo algo ya vivido, ya sentido. Interpretan música latinoamericana, reggaetones, cumbias, cuartetos, merengues, bachatas y salsas, entre otros géneros similares, pero versionando las canciones originales en un estilo acústico. La idea del dúo es generar un espacio musical de creatividad, donde todas las ideas propuestas sean por lo menos probadas e intentadas. Por eso el espíritu que manejan es relajado, descontracturado y abierto a lo que se proponga, apuntando siempre a desmenuzar las canciones para encontrar la mejor versión posible. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Domingo 18



A las 17. Il Sole Blu. Teatro Real – Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Dos personajes músicos, definidos por la necesidad de existir e interpretar piezas musicales, mágicamente aparecen en un mundo de partituras. Descubren que el lugar está repleto de instrumentos musicales. Allí se aventurarán e intentarán dar lectura y ejecución a una particular y descomunal sinfonía. En estética de clown, con pases de humor, haciendo fácil lo difícil y muy difícil lo fácil, estos personajes invitan a navegar por el mundo mágico de la música y sus encantos. Entradas: menores 150 pesos, adultos 300. Disponibles a través del sistema Autoentrada.



A las 21. Visita al taller BROT.A

Sofía Lausero abre las puertas de su taller de joyería contemporánea en Oncativo. BROT.A es una forma de arte que se piensa como objeto, deviene de la gráfica contemporánea y se traslada al objeto joya, entendiendo a estos términos en el más amplio concepto, oscilando entre el aprendizaje del oficio y el proceso artesanal que también es un proceso mental para ser portado, contemplado y habitado. La experimentación, investigación y exploración va mutando en nuevos campos de pensamiento y acción.

IG: @brota_ar

IG: @brota_ar

A las 19.30. A puro teatro: Hanami, danza contemporánea. Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Hanami es la tradición japonesa de contemplar la belleza de las flores del Sakura (flor del cerezo). Emblema del Bushido, código samurai, refleja la transitoriedad de la vida y la aceptación de la muerte como parte del proceso del Ciclo. La obra recrea, a través de la danza y la poesía, la belleza de lo efímero, la fugacidad de los instantes y la no permanencia de la existencia abrazando la suave tristeza que se desprende de su paso. Con dirección de Eliana Gómez. Entrada libre y gratuita.