Cristian “Pity” Álvarez confirmó que vuelve a los escenarios después de muchos años de ausencia. El músico de 53 años, referente de las bandas Viejas Locas e Intoxicados, anunció a través de nueva red social que ofrecerá un recital en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield el próximo viernes 5 de diciembre.



El anuncio llegó durante la madrugada de este viernes, cuando el artista sorprendió a sus seguidores con la apertura de su cuenta oficial de Instagram. En un video, bajo una luz tenue y con su inconfundible estilo, agradeció a los fanáticos y a las páginas que mantienen vivo el legado de su música. Además, adelantó dos grandes noticias: su esperado regreso a los escenarios y el lanzamiento de un nuevo álbum titulado “Basado en hechos reales”, que estará disponible en todas las plataformas antes del show.





Si bien todavía no se confirmó si su presentación será acompañado por Intoxicados, Viejas Locas o en formato solista, la expectativa crece entre los seguidores que esperan un cierre de año cargado de rock y nostalgia. Las entradas aún no salieron a la venta y no se conoce el precio, pero se espera que en los próximos días se revelen más detalles para un recital que promete marcar un hito en la música argentina.