La recomendación para evitar el contagio de Coronavirus -o cualquier otro virus- es evitar lugares cerrados con gran concentración de gente. En esa línea, muchas actividades culturales fueron suspendidas y aquellos que vuelven de viaje de las zonas indicadas como de riesgo, deberán guardar una cuarentena de quince días.

Desde Cba24n, pensamos en un servicio a la comunidad y ofrecemos algunos recorridos virtuales y propuestas de entretenimiento que sólo requieren de luz y conexión a internet.

Top tres de series para ver:

The Walking Dead: ¿Qué más apocalíptico que una pandemia zombie? Nada. Son diez temporadas en total- pero habrá más- muchas de ellas disponibles en Netflix. Fear the walking Dead es la precuela también apocalíptica por si las diez temporadas no alcanzan.

Lost: un clásico de los clásicos. Aunque aún intentamos comprender cómo terminó y de qué realmente se trató esta serie, desde el piloto y la caída del avión en la isla no se pudo frenar.

El cuento de la criada: un nuevo clásico. La serie de Hulu plantea un escenario surrealista de extinción de la especie. Apropiado para tiempos de pandemia.

Si el consumo de capítulos varios no es lo tuyo, hay opciones más inclinadas hacia las artes plásticas y visuales. A continuación un listado de museos para visitar estando en casa con tour virtual y colecciones online.

Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/

Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

Musei Vaticani - Roma

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection

Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore

Hermitage - San Pietroburgohttps://bit.ly/3cJHdnj

National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.htmlDLRBEAy2lmhQ!!/dz/d5/L0lKQSEvUUt3RS80S0khL2Vu/?lng=en