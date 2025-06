Guns N' Roses suma un nuevo shows para su llegada a nuestro país. Por entradas agotadas para el 17 de octubre, estarán también el 18 de octubre en el estadio Huracán de Buenos Aires.

Las entradas se consiguen en el sitio Allacces.com.ar



La banda de rock liderada por Axl Rose regresa a nuestro país como parte de su gira mundial "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things". El show contará con la formación clásica que integran Axl Rose, Slash en guitarra y Duff McKagan en bajo.



Este show forma parte del tramo latinoamericano de su tour mundial, y será la octava visita de la banda al país, tras presentarse anteriormente en los años 1992, 1993, 2010, 2011, 2016, 2017 y 2022. A lo largo de estas décadas, el vínculo con el público argentino ha sido intenso, y parece que la banda disfruta volver a Buenos Aires cada vez que puede.

¿Cuánto salen las entradas?



DF Entertainment, dio a conocer los precios oficiales para el show de Guns N’ Roses en Buenos Aires:



-Tribuna con acceso al campo general: $95.000 + Service Charge

-Campo delantero: $195.000 + Service Charge

-Tribuna Alcorta: $240.000 + Service Charge

-Tribuna Mirave: $240.000 + Service Charge



Luego de realizar la compra, el sitio web solicitará una verificación de método de pago. Los usuarios, dentro de los 10 díaz corridos, deberán ingresar el código de seis dígitos que aparecerá junto al consumo de la tarjeta en el home banking.



En caso de comprar con tarjeta de débito, el código requerido aparecerá junto al consumo de manera instantánea. Por el contrario, si se usó una tarjeta de crédito el código puede demorar entre 48 y 72 horas en aparecer.



Las personas que no validen la compra de su entrada correctamente recibirán una devolución automática y tendrán que realizarla de nuevo, si es que hay localidades disponibles para entonces.

(Fuente Clarín)