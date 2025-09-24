La 60º edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María enciende motores para el verano y adelantó, en una pregrilla, algunos de los artistas confirmados que se presentarán del 8 al 18 de enero del 2026.

Entre ellos se encuentran Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Los Carabajal, Magui Olave, Los Palmeras, Los Manseros Santiagueños y Luciano Pereyra.

A la lista se suman Chaqueño Palavecino, Soledad, Q' Lokura, Ulises Bueno, Dúo Coplanacu, Ke Personajes, Jairo, Los Tekis y muchos más.

Desde la organización informaron que el miércoles 8 de octubre se confirma la grilla completa.