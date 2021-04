La 93° entrega de los premios de la Academia de Hollywood se presenta el domingo 25 a las 22, con transmisión por TNT y TNT Series desde las 21, con la previa de la ceremonia.



El encuentro anual se realizará más de dos meses después de su fecha original y en un contexto inédito en sus casi 100 años historia. Este año toda la atención estará puesta en la logística y el cumplimiento del protocolo por la pandemia.



A nivel mundial, los espectáculos en ambientes cerrados (teatros, cines, clubes) se vieron cancelados al inicio de la cuaretena mundial y luego se fueron habilitando con rigurosas medidas de prevención y capacidad reducida.



Se buscó una solución para diseñar una dinámica por la cual la gala se dividirá en tres ciudades y cuatro sedes: dos en Los Ángeles, una en Londres y otra en París. Los productores Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins ya avisaron a "aquellos que no puedan asistir por problemas de horario o debido a la inquietud por viajar, que no habrá opción de conectarse por videollamada”. “Haremos todo lo posible por brindar una velada segura y en persona para ustedes y para los millones de seguidores en todo el mundo", expresaron en un comunicado.



En Los Ángeles se usarán como sedes, el histórico Dolby Theatre y la Union Station, una estación de tren construida en 1939 en lo que hoy es centro de la ciudad y con amplios espacios al aire libre para albergar a los invitados.

El presidente de la Academia, David Rubin, le pidió a todos los asistentes a la ceremonia que cumplan con 10 días de aislamiento preventivo, antes del encuentro.



También se difundió que los músicos nominados a Mejor Canción se trasladarán a la sede de Los Ángeles. Todos deberán asistir con barbijos.



Las sedes europeas fueron una opción entendible, debido a que hay muchos nominados residentes en ciudades de ese continente. Carey Mulligan, Emerald Fennell, Daniel Kaluuya, Anthony Hopkins, Vanessa Kirby y Sacha Baron Cohen, entre otros, tienen domicilio en Londres. En París, se encuentran el director Florian Zeller (El padre) y otros seis ternados. Además, hay restricciones para viajar y eso complica la asistencia de muchos de los nominados.



La sede de Londres es el British Film Institute. Por la diferencia horaria se anunció que la ceremonia arrancará a las 2 AM del lunes. Cada nominado podrá llevar solo un acompañante (con diez días de aislamiento si vive fuera del Reino Unido) y que ambos deberán tener dos test con resultado negativo. Del otro lado del Canal de la Mancha la acción se concentrará en el estudio del Canal Plus y, a diferencia de Londres, no habrá acompañantes.



Fuente www.pagina12.com.ar