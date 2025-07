La semana se presenta con numerosos espectáculos de cine, teatro, música y humor.



Este miércoles 23 de julio, el Teatro del Libertador San Martín será sede, por primera vez en sus 19 ediciones, de los Premios Sur. Este prestigioso reconocimiento del cine argentino se entregará en Córdoba, consolidando a la provincia como un verdadero polo audiovisual del país. La ceremonia será transmitida en vivo por TNT y HBO MAX, e incluirá una alfombra roja que reunirá a destacadas figuras de la industria cinematográfica nacional y que el público podrá disfrutar desde las gradas ubicadas en el ingreso al teatro.



En paralelo, del 23 al 27 de julio se desarrollará el XVIII Festival Pensar con Humor, una de las celebraciones más esperadas por el público cordobés. Más de 80 horas de programación transforman a la provincia en un gran escenario para reír, encontrarnos y repensarnos desde el humor. Entre las actividades destacadas se encuentra el “Taller de Escritura Creativa” a cargo de Pedro Saborido, quien ofrecerá además una charla abierta en torno a las pasiones argentinas, las contradicciones sociales y la identidad. También se podrá visitar la muestra del humorista gráfico Esteban Podetti, que se inaugurará el miércoles 23 en el hall del Teatro Real, con su aguda mirada sobre la realidad y el absurdo.



Por su parte, el Museo de Fotografía Palacio Dionisi celebra su 12º aniversario y los 105 años del edificio que lo alberga, con actividades especiales y entrada libre. El miércoles 23, la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador ofrecerá un concierto entre las salas del museo, generando un cruce único entre arquitectura patrimonial y música. Mientras que el viernes 25, el fotógrafo y artista visual Gabriel Orge presentará una intervención audiovisual con imágenes antiguas de la familia que habitó originalmente la casona, en una propuesta que activa memorias latentes y convierte al museo en una casa que aún recuerda.





Mirá la programación de la semana:

La película Una casa con dos perros (de Matías Ferreyra, Argentina, 2025). Se presenta en el Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto



En medio de la crisis del 2001, y en una guerra silenciosa por la ocupación de la casa, Manuel siente que su familia no es un lugar seguro para él. En complicidad con su abuela, encuentra a una mujer solitaria que ve cosas que nadie más ve.

Funciones: miércoles 23 a las 18:30, jueves 24 a las 18:30, viernes 25 a las 20:30 y sábado 26 a las 18:30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Además, la película Adiós a Las Lilas (de Hugo Curletto, Argentina, 2025) también se exhibe en el Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto



Un frustrado director de cine (interpretado por el propio Curletto) convence a Jorge Marrale para encarnar en una ficción a su padre, un comerciante ludópata que muere tras una absurda excursión en ojotas al Gran Cañón del Colorado.



Funciones: martes 22 a las 18:30, miércoles 23 a las 20:30, jueves 24 a las 20:30, viernes 25 a las 18:30 y sábado 26 a las 20:30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Martes 22

A las 17. Cine: Gracias por operar con nuestro banco (de Laila Abbas, Alemania, Palestina, Catar, Arabia Saudita, Egipto, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Tras la muerte de su padre, dos hermanas palestinas unen fuerzas para burlar la ley islámica de herencia y evitar que su hermano reciba el doble de lo que les corresponde. En una carrera contrarreloj, enfrentan normas religiosas, tensiones familiares y los dilemas de su propia alianza.

Repite a las 21; miércoles 23 a las 17 y 21 hs; Jueves 24 y viernes 25 a las 17; sábado 26 y domingo 27 a las 19 hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 18. Cine en el Palacio: Corazones en tinieblas (de Bahr - Hickenlooper- Coppola, Estados Unidos, 1991) Museo Evita- Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511



Documental que relata el largo y problemático rodaje de “Apocalypse Now” la obra maestra de Francis Ford Coppola sobre la guerra de Vietnam. Incluye abundante material inédito rodado por Eleanor Coppola, la mujer del director, con una cámara de 16 mm. El título alude a la novela de Conrad “Hearts of Darkness” (El corazón de las tinieblas), en la que se inspira la película. Obtuvo excelentes críticas. Entrada libre y gratuita.



De 18 a 20. Manifiesto Tecnopolítico 0.1. Propuestas para un debate. Biblioteca Córdoba - 27 de Abril 375



En 2025 Blanco y Biset han lanzado este manifiesto con la voluntad de poner en debate los problemas del presente, las categorías para la comprensión de la realidad y el vocabulario político de la época. Este encuentro propone presentar las premisas del manifiesto y debatirlas colectivamente. Participan: Javier Blanco y Emmanuel Biset. Actividad realizada conjuntamente entre Grupo Dédalus-UNC,Proyecto Arqueologías del Porvenir-UNC-CONICET, Biblioteca Córdoba y la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Cine: Festival de Cine Latinoamericano de La Plata: “Juguemos en el bosque” + “Vrutos” Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, muestra itinerante en Córdoba, con cortometrajes y un largometraje estreno. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20:30. Cine por la Diversidad: Soy la Meg Ryan de este delirio: Beso francés, (de Lawrence Kasdan, Reino Unido,1995) Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto



Kate es una chica convencional que sueña con casarse con su novio Charlie y ser feliz para siempre, pero Charlie se enamora de Juliette, una bella francesa, durante un viaje de negocios a París. Dispuesta a recuperarlo, Kate vuela a la capital francesa. En el avión conoce a Luc, un ladrón con el que no parece tener nada en común. La situación de Kate se complica cuando le roban el equipaje. Curiosamente, Luc no se separa ni un minuto de ella; le da, además, los consejos más sabios para recuperar a Charlie. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 23

A las 17. Diálogos silenciosos y sonoros: la quietud de la foto y el dinamismo de la música

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi - Av. Hipólito Yrigoyen 622

En conmemoración del 12º aniversario del Museo Palacio Dionisi y del 105º aniversario de la construcción del edificio que lo alberga, jóvenes músicos pertenecientes a la Orquesta Académica del Teatro del Libertador, realizarán un concierto en las salas del museo, donde interpretarán un repertorio de música de cámara de diferentes períodos, incluyendo maestros de la música académica o clásica como Mozart, Bach y Dvorak.

Entrada libre y gratuita.

A las 19. XIX edición de los Premios Sur. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

Por primera vez en 19 años, se entregarán en Córdoba los Premios Sur, el reconocimiento más importante del cine argentino. Este hito reafirma a Córdoba como un verdadero distrito cinematográfico, que posiciona a la provincia no sólo como escenario, sino como meca y protagonista del cine argentino. La ceremonia reunirá a destacadas figuras de la industria cinematográfica para celebrar el talento, la identidad y el trabajo que hay detrás de la pantalla grande y será transmitida en vivo por TNT y HBO MAX, con un pre show de alfombra roja, donde el público podrá disfrutar del evento desde las gradas dispuestas en el ingreso del teatro.



A las 19. Festival de Cine Latinoamericano de La Plata: Programa de cortos argentinos recuperados. Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, muestra itinerante en Córdoba, con cortometrajes y un largometraje estreno. Se proyectará “El empleo”; “Horas extras”; “Entremés”; “Retrato humano de un escritor”; “Una amistad” y “El caminante”. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.



A las 21. Pensar con Humor: Doctamina Stand Up. Centro Cultural Córdoba - Av Poeta Lugones 401



Cuatro comediantes en escena compartiendo diferentes miradas de la cotidianeidad desde la perspectiva única que brinda la comedia y el stand up. Mirada de géneros masculinos y femeninos, logrando una diversidad de humor realmente divertida y entretenida. Comediantes: Lu Eggel, Silvia García, Andrés López y Fer Ledesma. Entrada $8.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Jueves 24

A las 16. Los Patios del Marqués: música y memoria. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



El Museo Sobre Monte abre sus puertas y sus patios para ser parte, una vez más, del circuito turístico y cultural “Córdoba de los Patios”, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Córdoba que revaloriza estos espacios como auténticos guardianes de nuestra historia y del alma cordobesa. El Grupo Ce.Ce.Beat (Celina y Bito) interpretarán un repertorio de los más conocidos temas de rock nacional para que participen los visitantes. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine espacio INCAA: Tesis sobre una domesticación (de Javier Van De Couter, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Una travesti ocupa el espacio que se ganó. Es actriz, es prestigiosa, gana dinero, se casa y se lanza a adoptar un hijo. Éxito laboral y personal, el sueño parece completo: la utopía familiar. La protagonista se desliza por esta tesis construyendo una nueva narrativa travesti que incluye el derecho al goce, la ambición, el glamour, la contradicción. Pero, ¿cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad? Repite viernes 25 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Ifigenia en Táuride. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

El Coro de Cámara de la Provincia junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba ponen en escena la ópera en cuatro actos de Christoph Wilibald Gluck (versión concierto). Ifigenia (soprano): María Goso. Toante (barítono): Nicolás Visintín. Orestes (barítono): Franco Padilla. Pílades (tenor): Juan Leoni. Dirección artística de Juan Manuel Brarda. Entrada gratuita retirando ubicaciones el martes 22 en boletería, de 9 a 18.

A las 20:30. Jueves de comedia: “Hotel Open” Teatro Real - Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

Con dirección de Gonzalo Tolosa. Cinco mujeres atrapadas en un hotel derruido del que no pueden salir, la muerte como premisa para poder liberarse de su martirio, una lucha constante contra el flagelo de la depresión, afuera las ratas, afuera la peste que todo lo invade, adentro el dolor, la angustia, las ganas efímeras de sobrevivir. Un drama psicológico sobre la naturaleza humana. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Pensar con Humor: Humor de Madre. Centro Cultural Córdoba -Av Poeta Lugones 401

La maternidad encuentra su expresión cómica en este espectáculo que se sumerge en los lugares comunes que la rodean. Desde el embarazo hasta el postparto, pasando por las dinámicas familiares entre hijos, madres y padres, "Humor de Madre" destapa las expectativas y realidades que a menudo se mantienen ocultas. Dos mamás toman el escenario para revelar lo que comúnmente queda sin decir, pero que todos conocen. Una experiencia teatral única, donde la risa se convierte en el puente que conecta las vivencias compartidas de la maternidad.



Actrices: Mavi Lacovara y Carla Dionisio. Entrada $8000. Disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 25

De 13 a 19. La casa que recuerda: Intervención fotográfica a cargo de Gabriel Orge. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi - Av. Hipólito Yrigoyen 622

En conmemoración del 12º aniversario del Museo Palacio Dionisi y del 105º aniversario de la construcción del edificio que lo alberga, a través de una proyección de fotografías antiguas pertenecientes a la familia que habitó la casona, el fotógrafo y artista visual Gabriel Orge propone un diálogo entre memoria íntima y espacio público. Las imágenes, devueltas a las paredes que una vez habitaron el museo, activan presencias latentes y evocan lo espectral: aquello que persiste, aparece y reaparece desde el pasado. Una invitación a recorrer el museo como una casa que aún recuerda. Entrada libre y gratuita.

De 14 a 19. Motos Puma, rastrojeros y coros Córdoba de los Patios. Museo Emilio Craffa – Poeta Lugones 411



El Museo Caraffa participa en Córdoba de los Patios con dos actividades. Entre las 14 y 18 hs se realizará una exhibición estática de motocicletas PUMA y utilitarios Rastrojero antiguos. Esta propuesta -con la colaboración de la Asociación Motos Puma Córdoba- se enmarca en la muestra que está en exposición en el Museo, “Colección IKA en Córdoba, 1958- 1966: Arte, Cultura e Industria”, donde se exhiben obras de arte de los míticos salones y bienales americanas de arte IKA -patrocinadas justamente por esta fábrica, la IKA- acompañadas de producciones culturales y objetos industriales. Para cerrar la jornada, a las 18 hs el Coro “La Semilla”, del Colegio de Arquitectos R1, interpretará un repertorio especial de canciones. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Los Patios del Marqués: música y memoria. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

A cargo de Alana y Esteban, quienes interpretarán boleros y canciones románticas donde se podrá disfrutar de una tarde mágica en los patios del museo. La propuesta se torna más íntima con un cierre a pura música melódica. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Pensar con Humor: Humor a la Sombra. Espacio de la Memoria Campo de la Ribera -calle Martín Cartechini s/n



Entre el año 1976 y 1977 Jorge Mario Lewit estuvo preso 291 días. La mitad secuestrado en el Campo de la Ribera y el resto en un calabozo del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 Cno a la Calera, Córdoba. Pretende comentar a través de 10 viñetas una síntesis de sus sinsabores y padecimientos. El método es la ironía, la satira, el humor negro y sobre todo el entusiasmo de seguir militando por un mundo mejor. Alguno de sus lemas: Sin solidaridad no hay futuro, Liberación o dependencia y La lucha continúa. Humor a la Sombra aspira a comprender las razones del Golpe Cívico Militar de Marzo del ‘76, a compartir las acciones de los ‘60 y de los ‘70 y sobre todo seguir empujando la puerta que deje entrar al nuevo mundo. Textos y Relatos: Jorge Mario Lewit. Canciones: Ariel Borda. Entrada gratuita

A las 20. La Banda Sinfónica Provincial interpreta a James Barnes. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365



La Banda Sinfónica de la Provincia presenta un programa compuesto por: Obertura sinfónica, de James Barnes; La mezquita de Córdoba, de Julie Giroux; Broken rondo, de Miguel del Aguila; Bodas de sangre, de León Pedro Durán; Manglar, de Marcelo Beltrán. Dirección de Edison Gualotuña, solista Gonzalo Brusco (fagot). Entradas desde $2.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 20 hs. Pensar con Humor: Casi Normal. Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66



Este unipersonal atraviesa, desde el humor, lo cotidiano, los vínculos, la tecnología, lo que somos y sentimos como humanos en los tiempos que corren, vertiginosos y a veces, confusos. Hay un volver continuo al pasado, a la nostalgia salpicada de risas y temores de la infancia y a las aventuras de la adolescencia marcada por la hermosa década de los ochentas. Y hay también, un ir y venir al presente que lo contrasta. La tía es un personaje de ficción pero que representa la sabiduría, la experiencia de vida, lo absurdo y lo reflexivo que todos llevamos dentro. Si bien los temas que abordó en el unipersonal están teñidas de mi mirada, son cercanos, conocidos y reconocibles apelando a la identificación, la risa y el recuerdo colectivo. Comediante y Actriz: Silvia García. Entrada $8000. Disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Lunga vita all´ Opera! Cine Teatro Monumental Sierras - Belgrano 15, Alta Gracia



El Coro Polifónico de Córdoba sube a escena el programa que tuvo lugar previamente en la Sala Mayor, antes de la exitosa reposición de la ópera "La Boheme". Se trata de Una selección de pasajes musicales para coro solo, coro y solistas además de arias para una voz solista. Dirección artística a cargo de Mario Luis Rossi. Cabe destacar, las voces solistas de Lucía González (soprano, en Sempre libera y Libiamo, ne’ lieti calici -Brindis-, de La traviata, Regina Coeli, de Cavalleria rusticana), Emilia González (mezzosoprano, en Seguidilla y habanera, de la ópera Carmen, Gustavo Serrano (tenor, Nessun dorma, de Turandot, dueto Sempre libera y brindis, de La traviata), José Moreno (barítono, Te Deum y aria del Toreador, de Carmen).



A las 21. Pensar con Humor: Paris Jazz Club presenta “Jazz Cartoons 2” Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66



Una nueva aventura musical con fantasías animadas de ayer, hoy y siempre. Después de cautivar a miles de espectadores desde 2019, Jazz Cartoons regresa en su versión renovada este 2025. Prepárate para un nuevo capítulo lleno de sorpresas, con un repertorio completamente actualizado que incluye las inolvidables melodías de clásicos.



Duración: 90 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas desde $18.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 21 hs. Pensar con Humor: Pan Casero y Circo Criollo. Centro Cultural Córdoba - Av Poeta Lugones 401-



El circo criollo llega a su fin. El cierre del último circo criollo hace que sus trabajadores dramaticen, entre vestuarios, su historia, la de Martín Fierro y la del país. Los protagonistas recuerdan su vida de trashumantes. Entre los vestuarios de las obras aparece la historia de un país, la realidad de una sociedad, las ideas, los encuentros y las desavenencias. Sólo el corazón emite el vislumbre por donde Américo, Osvaldo, Camilo y Benjamín emprenden el camino. 5ntratro Teatro es un elenco oriundo de Villa Dolores, está conformado por cinco integrantes: su director-dramaturgo, Sergio Alberto Besso y cuatro actores: Santiago Perez, Gonzalo Manzanares, Federico Lucero y Nicolas Palacio. Entrada gratuita.

Sábado 26

A las 12. Pensar con Humor: Cacho Buenaventura y Doña Jovita juntos. Mercado Norte - Entrada Principal - Oncativo 50



Un momento de intercambio de relatos y anécdotas, Doña Jovita y Cacho Buenaventura comparten historias y se interpelan con Humor inocente por primera vez en un escenario. Es un mix de relatos individuales y a dúo. Entrada gratuita

A las 16. IconIKA: Dibujando obras de la Colección IKA. Museo Emilio Craffa – Poeta Lugones 411

El taller es una propuesta para tomar el Museo como un repertorio de formas y una posibilidad para la creación. Se trabajará a partir de consignas de dibujo inspirándose en las obras de la colección IKA A cargo de Miguel Rodriguez. Destinado a adolescentes y adultos.



Inscripciones completando el formulario: https://forms.gle/xRNs3iz5RRg43JDR6



Para realizar el taller es necesario traer materiales y hojas de dibujo. Duración 90 minutos. Miguel Ángel Rodríguez es arquitecto, artista plástico y docente de la Facultad de Artes; riojano de nacimiento y residente en Córdoba desde hace muchos años. Actividad gratuita. Cupo limitado.



A las 16. Circo en el Museo: Varieté de circo. Salón de los Gobernadores - Parque las Tejas



El espectáculo es en el formato clásico de varieté de circo y contará con la participación de 8 artistas y docentes a cargo del Grupo“Proyecto RoZa” Circo Contemporáneo. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Pensar con Humor: Podestá. Teatro Real -Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66



“Podestá” es una experiencia teatral que explora los orígenes del teatro argentino a través de la historia de una payasa que descubre su identidad. Combina realidad y ficción en un viaje iniciático que reconstruye el legado circense y familiar de la emblemática familia Podestá. La obra invita a mantener viva la memoria del circo criollo y su historia. La payasa también es una Podestá. La Compañía Destapo nace en el año 2019 con el proyecto del montaje de la obra “Podestá”. Integrada por Gisela Podestá, Estefanía González, Yanina Frankel y Rosalia Jimenez de Traslasierra, Córdoba. Entradas $8000. Disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 20. Pensar con Humor: Charo Lopez y Adrián Lakerman. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365



Charo López y Adrián Lakerman presentan un diálogo sobre el humor a través de tres ejes temáticos: la improvisación, la risa colectiva y la locura. Un show sobre el humor con momentos de comedia. Apto para + 18 años. Entradas $8000. Disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 21. Cine: Tesis sobre una domesticación (de Javier Van De Couter, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Una travesti ocupa el espacio que se ganó. Es actriz, es prestigiosa, gana dinero, se casa y se lanza a adoptar un hijo. Éxito laboral y personal, el sueño parece completo: la utopía familiar. La protagonista se desliza por esta tesis construyendo una nueva narrativa travesti que incluye el derecho al goce, la ambición, el glamour, la contradicción. Pero, ¿Cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad?



Repite domingo 27 a las 21. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 21.30. Pensar con Humor: Las aves, a partir de la obra de Aristófanes. Teatro Real - San Jerónimo 66



El joven empresario Pisteter y su compañera Evélpides no pueden volver a casa. Tampoco se les ocurre otro lugar donde poder ir a vivir la vida cómoda, relajada y libre de impuestos que ellos anhelan. El encuentro accidental con una inocente abubilla en mitad del bosque les hará plantearse un cambio de estrategia: ¿y si renunciaran a su condición humana y se convirtieran en aves? A todavía mejor: ¿y si convenciesen a la aves del mundo para crear una nueva sociedad basada en los principios fundamentales del Individuo, la Propiedad y la Competencia? La empresa no será sencilla. Tendrán que convencer a las masas con un relato sólido y apasionado, tendrán que negociar con viejos poderes que habitan en el mundo desde los albores – y que quizás no estén dispuestos a aceptar ningún cambio-, tendrán que combatir con mano de hierro la disidencia y, hasta tener una conversación cara a cara con la Democracia y el Capitalismo. La Calòrica es una compañía de teatro fundada en 2010. Entradas $8000. Disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 27

A las 16:30. Tardes payasas. Centro de Arte Contemporáneo. Chateau - Antonio Seguí

Encuentros para disfrutar, jugar y reír en familia. Coordina Balbuceandoteatro. Entrada gratuita



A las 16. Cierre del Festival Pensar con Humor: Humor al Paso, Fernet para Dos, Chule y Cia. Explanada Paseo del Buen Pastor - San Lorenzo 47

Apto para todo público con entrada gratuita.

A las 19. Pensar con Humor: Penélope, sola… re sola. Teatro Real - San Jerónimo 66 – Sala Azucena Carmona

Una sátira del mito de Homero, Penélope y Odiseo; pero esta vez la historia es contada por ella: la reina que espera a su marido durante 10 años mientras teje y soporta el asedio de la casta noble de Itaca que por interés la presiona para que elija a otro esposo dando por muerto a Odiseo. Penélope harta de la espera y empoderada sale a buscar "laburo" y con su discurso y acciones cuestiona a los dioses a los que trata de corruptos y mentirosos. Un paralelismo entre la Grecia antigua y la actualidad es evocada de manera inteligente, irónica y graciosa porque la exageración, los anacronismos y las simbologías se transforman en una manera de hacer catarsis de nuestra realidad que parece repetirse cíclicamente.



Actriz: Silvana Fornero. Entradas $8000. Disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro. Apto para todo público.

A las 20. Pensar con Humor: Charla de Pedro Saborido. Teatro Real - San Jerónimo 66 - Sala Carlos Giménez



Pedro es escritor, creador de contenidos, director de teatro, radio, televisión y cine. Reconocido por su participación en Peter Capusotto y sus videos, un programa de rock. La charla trabaja diversos tópicos en relación a nuestra identidad, las contradicciones y tensiones en cada tiempo, el amor, la tensión entre centro y periferia, las pasiones argentinas y los desencuentros. Entradas $8000. Disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro. Apto para todo público.



A las 20. Jazz de fiesta: La Córdoba Jazz Orchestra celebra sus 20 años Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365



Una de las big bands más destacadas del país festeja dos décadas de trayectoria con un espectáculo especial en la sala mayor del coliseo cordobés. Con dirección musical de Nicolás Ocampo, el espectáculo contará con la participación de invitados especiales como el bandoneonista Damián Torres, el saxofonista Martín Dellavedova, y los percusionistas Rodrigo Díaz y Diego “Tercel” Semperena, quienes integrarán una cuerda especial de candombe. La velada será guiada por Adrián Baigorria, quien oficiará de presentador compartiendo anécdotas y datos que reconstruyen el camino de esta agrupación señera. Entradas desde $8.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.