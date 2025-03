Antonio Gasalla, el reconocido actor y comediante, fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi durante la madrugada. Su estado de salud es delicado y el pronóstico se mantiene reservado. La noticia impactó profundamente a colegas, amigos y seguidores, quienes han expresado su preocupación en las últimas horas.

Su hermano Carlos dijo a los medios: : “Ahora se encuentra bien, estabilizado. Tiene un problema respiratorio por un enfriamiento".

“Seguramente en el lugar donde está había aire acondicionado, lo puede haber afectado. Pero ahora ya está recuperado, le han dado antibióticos, está por ahora en terapia y ni bien mejore, pasará al lugar donde está habitualmente”, dijo.

Al final, Carlos explicó por qué no consideraron que fue negligencia: “Después el estado general está bien, está como estaba anteriormente. Hay que entender el estado en que está Antonio, no es un problema de descuido, sino que son eventualidades que puede surgir y que uno a lo mejor las resiste perfectamente, pero en el estado que está no”.

Hace unos días, había detallado el diagnóstico que enfrenta el actor de 83 años: demencia senil. Con un mensaje sincero y lleno de tristeza, describió la situación con franqueza: “Quiero ser claro: padece demencia senil, una enfermedad que suele afectar a muchas personas mayores”, expresó. “Es una condición progresiva. Aunque está en las primeras etapas, Antonio ya no tiene noción de su entorno y no se comunica”.