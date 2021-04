Nuevas películas y nuevas fechas de lanzamientos prepara la popular plataforma que lidera el mercado del formato on demand.

Netflix lanzó un divertido video para promocionar los nuevos títulos que incorpora a su catálogo



Llegan Trilogía de la calle del terror, Bob Ross: Happi accidents, Betrayal y Greed, The loud house movie y el musical animado Vivo.

Para los días que restan de abril, se lanzan: La apariencia de las cosas (29/04) y La familia Mitchells vs las máquinas (30/04). Mirá más estrenos aquí.



Mirá las películas que llegan los próximos meses:

MAYO

Monstruo 7/05

Oxígeno 12/05

La mujer en la ventana 14/05

El ejército de los muertos 21/05

Roberto Baggio: El divino 26/05

El experimento fantasma 26/05

Milagro azul 27/05



JUNIO

Carnaval 2/06

Disomnia 9/06

El dragón de la tetera 11/06

Chica skater 11/06

Paternidad 18/06

Un mundo complicado 18/06

Amor de cuento 23/06

Estados Unidos: La película 30/06

La casa de las flores: La película



JULIO

El resort del amor 29/07

The last mercenary 30/07

Cielo rojo sangre

Trollhunters: El despertar de los titanes

La última carta de amor



AGOSTO

El stand de los besos 3

Sweet girl 20/08

He´s all that 27/08

Beckett