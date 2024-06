Hasta el domingo se desarrolla una intensa agenda de propuestas artísticas culturales que incluye: visitas a sitios históricos, museos, teatro, danza y música en vivo son algunas de las alternativas.

Y destacamos especialmente en Córdoba Capital el concierto homenaje a Carlos Gardel que se realizará el sábado 22 desde las 16 en el Parque Las Heras-Elisa.

El fin de semana XL se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de las innumerables propuestas que el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura, ofrece a los cordobeses y a los turistas que nos visitan.

Lo primero que se destaca es que todos los museos provinciales estarán abiertos para poder disfrutar de las distintas muestras y exposiciones. Toda la información de horarios y datos de servicios se puede encontrar aquí: AQUÍ

El Camino de los pintores del Norte Cordobés, que comienza en la Casa Museo Fernando Fader culminando en el Cerro Colorado, las Estancias Jesuíticas o el Camino Real, son algunos de los recorridos históricos que se pueden realizar en nuestra provincia. Toda la información para realizarlos se puede encontrar aquí: AQUÍ

A lo largo y a lo ancho de toda la provincia, el Teatro Itinerante recorre todas las localidades llevando propuestas de artes escénicas para toda la familia. Este fin de semana la grilla de actividades teatrales se puede consultar aquí: AQUÍ

Los teatros, centros culturales y espacios artísticos estarán repletos de propuestas durante los cuatro días del receso. La agenda completa

Jueves 20



A las 19. Cine espacio INCAA: Arco iris: música y filosofía (de Fabio Scaturchio, Argentina, 2024)

Cine Arte Córdoba - 27 de abril 275

Proyección de la película y presentación del libro Arco iris: música y filosofía en el Espacio INCAA del Cine Arte Córdoba, con presencia de su realizador Fabio Scaturchio. Repite el viernes 21 a las 19. Entrada general $400, disponible en boletería.





A las 20. Danza: “Nova Terra, La vida está servida”

Teatro Real - Sala Carlos Gimenez - San Jerónimo 66. Cada segmento de este espectáculo abre alguna dualidad o creencia en la que solemos quedar atrapados: material/espiritual, exigencia/ placer, individual/ comunitario, masculino/ femenino, sentir/ pensar… y ante esto, la invitación a elevarnos para ser los puentes que unen, contienen y trascienden la división es la salida propuesta. Entradas desde $12.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20.30. Abrazar NOS duele

Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

Edad Recomendada: mayor de 13 años. Duración: 50 minutos. Entradas: $1.500 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 21

A las 20. La Orquesta Provincial de Música Ciudadana presenta “Manzi y Discépolo: El encuentro”

Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana con la dirección artística de Damián Torres, las voces de Mery Murúa y Gustavo Visentín, junto a los actores de la Comedia Cordobesa, Beto Bernuez y Pablo Tolosa, homenajean a dos grandes poetas del tango. Homero Nicolás Manzione compositor, poeta, periodista y director argentino y Enrique Santos Discépolo se destacó como compositor, músico y dramaturgo argentino. Repite sábado 22 a las 20. Entrada general $6.000 disponible por boletería del Teatro Real y por autoentrada.com.



A las 20:30. Cine: La conversión (de Marco Bellocchio, Italia, 2024)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

En 1858, Edgardo Mortara, un joven judío de Bolonia, es secuestrado en su casa familiar por soldados del Papa de Roma. Habiendo sido bautizado en secreto por su nodriza, debe recibir una educación católica. Repite sábado 22 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500



A las 21. El interior es Real: “El loco y la camisa”

Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

El elenco es oriundo de San Francisco. Con libro de Nelson Valente y dirección de Adrián Vocos. Llega la multipremiada comedia dramática “El Loco y la Camisa”, ganadora del Premio Carlos a Mejor Espectáculo Cordobés? Repite sábado 22 a las 21. Entrada general $6.000 disponible por boletería del Teatro Real y por autoentrada.com

Sábado 22

A las 10. Fighting Games: Ragnarok 24

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Épica competición organizada por Valquiria Esports y respaldado por una red de patrocinadores de primer nivel. Continúa el domingo 23. La entrada gratuita puede obtenerse en línea a través de este enlace







A las 16. Día del Cantor Nacional: Homenaje a Carlos Gardel

Parque Las Heras Elisa - Espacio Monumento Carlos Gardel - Blvd. Las Heras

El 24 de junio es la fecha en que se recuerda el fallecimiento del cantante y compositor Carlos Gardel. En conmemoración por el Día del Cantor Nacional, se llevará adelante un homenaje al más conocido representante del género en la historia del tango con la dirección del bandoneonista Carlos Nieto, la presentación de Ernesto Pérez Oviedo, los bailarines Taller de Tango Municipal y los cantantes: Dante Garello y Hugo Cejas (cuartetango), Carolina San Juan y Susan Yanet. Entrada libre y gratuita.





A las 20. Coros en el Centro

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Ciclo de conciertos gratuitos del Coro del Seminario de Canto, dirigidos por el maestro Matías Saccone. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.



Domingo 23

A las 11. Tejiendo Infancias

Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66 Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita



A las 17. Elenco Estable de títeres: “Philia”

Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entrada $1500 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 18. Encuentro de Coros

Paseo del Buen Pastor - Capilla - Hipólito Yrigoyen 325

En el marco del ciclo Música en el Paseo, se presenta el Show Choir Córdoba. Esta agrupación es la unión de tres disciplinas artísticas: canto, danza e interpretación. Entrada libre y gratuita.



A las 20. Tercer piso: Debanne- Villanueva presenta “Antes que amanezca”

Teatro Real - Sala del Tercer piso - San Jerónimo 66

Un recorrido poético musical a partir de lecturas de textos de Luciano Debanne que van dialogando con canciones interpretadas por Guillermo Villanueva. La lectura y la música trabajadas juntas, para formar una obra donde la poesía se encuentra con la guitarra y la canción para decir a coro sobre este tiempo y este lugar. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.