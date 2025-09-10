Proyecto Germinar reúne voces y músicos invitados para una noche de cancionero popular
"Semillando Canto. Sembrar, siempre cantar" es la propuesta de este espectáculo que se presenta el próximo sábado en Córdoba.
Llega un encuentro para compartir una noche de música entre amigos. El Proyecto Germinar propone un espectáculo donde se podrá disfrutar del cancionero popular folclórico argentino y latinoamericano, además de obras de autoría propia.
“El Proyecto Germinar es un colectivo de músicos aunados para acompañarnos en nuestros proyectos individuales y generar más propuestas conjuntas”, destaca la gacetilla de difusión.
En el evento brindarán su recital Laura Gamron (pianista y cantante), Paola Murray (cantora popular y chelista) y Patricia Assef (cantautora catamarqueña).
Los músicos invitados son: Matías Cordero (guitarra) y Brenda Mamaní (percusión).
Para verlo:
El encuentro se presenta el sábado 13 a las 20.30 en el Espacio Cultural Abrazo de Sol (Miguel Ángel Correa 4265, barrio Smata I).
Habrá buffet con empanadas y bebidas.
Las entradas tienen un costo de $12.000.