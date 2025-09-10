Llega un encuentro para compartir una noche de música entre amigos. El Proyecto Germinar propone un espectáculo donde se podrá disfrutar del cancionero popular folclórico argentino y latinoamericano, además de obras de autoría propia.

“El Proyecto Germinar es un colectivo de músicos aunados para acompañarnos en nuestros proyectos individuales y generar más propuestas conjuntas”, destaca la gacetilla de difusión.

En el evento brindarán su recital Laura Gamron (pianista y cantante), Paola Murray (cantora popular y chelista) y Patricia Assef (cantautora catamarqueña).

Los músicos invitados son: Matías Cordero (guitarra) y Brenda Mamaní (percusión).

Para verlo:

El encuentro se presenta el sábado 13 a las 20.30 en el Espacio Cultural Abrazo de Sol (Miguel Ángel Correa 4265, barrio Smata I).

Habrá buffet con empanadas y bebidas.

Las entradas tienen un costo de $12.000.