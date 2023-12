La banda Winona Riders pisa suelo cordobés para presentar su LP “El sonido del éxtasis”.

La cita, de un show apto para todo público, es este sábado 16 de diciembre a las 20 horas en Club Paraguay (Marcelo T. de Alvear 651).

La agrupación del conurbano bonaerense se viene abriendo paso en la escena a fuerza de poderosas canciones y enérgicos shows en vivo. Desde hace dos años ininterrumpidos, la banda agota sus shows con soltura, se sube al escenario con una actitud de libertad radical, y en sus conciertos se producen avalanchas y corridas en cuanto suena su primer acorde.

Este año Winona Riders lanzó dos discos editados por Indie Folks, el EP “Esto es lo que obtenés cuando te cansas de lo que ya obtuviste”, y el LP “El Sonido del Éxtasis” que viene a ser la versión extendida de dicho EP o, en palabras de la banda, “la experiencia Winona Riders completa”.

“El éxtasis es todo lo que vos quieras que sea, porque esa es la sensación plena del efecto, y al menos para nosotros, así suena este disco”, apunta la banda. Irreverentes, arriesgados, rebeldes, rockeros y desafiantes a la hora de componer, sus influencias musicales están más que claras y no buscan ocultarlas en las referencias de sus canciones. Spacemen 3, King Gizzard & the Lizard Wizard, The Velvet Underground, The Stooges y The Brian Jonestown Massacre son algunos de los sonidos y conceptos con los que juegan para formar su identidad en la que lo más importante es la experiencia en vivo. Canciones largas con una base potente, voces distorsionadas y mucha psicodelia son la fórmula para esta banda que nació en 2018 en el oeste del Gran Buenos Aires y que cierra el año en el Teatro Flores con un primer full álbum y excelentes críticas por parte de la prensa especializada.

Las entradas anticipadas se consiguen en AlPogo.com: https://alpogo.com/evento/winona-riders-el-sonido-del-extasis-11195

SOBRE WINONA RIDERS

Winona Riders nació en 2018 entre Haedo, Ramos Mejía e Ituzaingó, dando su primera presentación en 2019 con su formación original: Ariel Mirabal Nigrelli (voz y guitarra), Ricky Morales (guitarra y coros), Mauro Arenas (sintetizador y teclado), Santiago Vidiri (bajo), Gabriel Torres Carabajal (percusión) y Francisco Cirillo (batería).

En su discografía se encuentran -además de su reciente LP- 3 singles y 5 EPs, tres de ellos grabados en vivo en Strummer Bar, Niceto Lado B y El Emergente, editados bajo su propio sello WR Recordings.

Su primer lanzamiento discográfico fue en 2022 con el single y videoclip "Dopamina", ese año la banda brindó 36 shows abarcando cada rincón de CABA y el Conurbano, La Plata y Mar del Plata. Cerraron el año compartiendo un Ciudad Cultural Konex con Las Ligas Menores y formando parte del Music Wins Festival en Club Ciudad de Buenos Aires.

En 2023 WR se presentó en el Anfiteatro de Parque Centenario a sala llena, realizó un ciclo de 4 shows agotados en El Emergente Bar, una gira de 20 shows en el conurbano, participaron del aniversario de radio Vorterix en el Teatro Vorterix sumado al suceso épico en Niceto Bar que cuatro días después de haber tocado allí hizo un Niceto Club sold-out anticipando un año cargado de highlights como la apertura al show de su principal inspiración: The Brian Jonestown Massacre en el C Complejo Art Media.

Winona Riders continúa presentándose por el país con fechas en Mar del Plata, Córdoba, Cuyo, el Noa, Festival Bandera (Rosario), Festival Saldías y Primavera Sound Buenos Aires y cerrará el año el Viernes 15 de diciembre en el Teatro Flores.

SOBRE GEMO

El artista oriundo de la ciudad de Córdoba, nos anticipa con este show de fin de año sus inminentes lanzamientos del período 2024, además de estar presentando en vivo por primera vez su sencillo “No Pude Dormirme”, en colaboración con Duke man drake, ex vocalista y líder de la agrupación de rock La Mujer Urbana. Una noche a pura psicodelia, amplificadores valvulares y guitarras estridentes nos esperan en el barrio de Güemes.