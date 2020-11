Cada 29 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, fecha adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el trabajo de las mujeres comprometidas con ese propósito.

Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos -Aristegui Noticias

El 29 de Noviembre de 1909 nace Héctor Francisco Gagliardi, en la Ciudad de Buenos Aires. Poeta, recitador y letrista de tango.

Conocido por sus poesías y textos en lunfardo. Fue probablemente el poeta que mayores ventas de libros alcanzó en la historia argentina, si se exceptúa el "Martin Fierro".

Fue íntimo amigo del poeta Celedonio Flores ("el negro Cele"). Él lo impulsó a recitar sus versos en público, haciéndolo por primera vez en un bar de la cortada Carabelas, centro nocturno tanguero por excelencia. Esa misma noche lo escuchó un productor y lo llevó a Radio Belgrano, donde recitaba sus poesías en el programa de Jabón Federal, alcanzando gran éxito popular.

Obras: Abuelita - Adiós querido tranvía (con Leopoldo Federico) - Aquel beso (Héctor Baldi) - Buenos Aires (con Egle Lucia Martínez Furque) - Calle Corrientes - Carlos Gardel - Carreras son carreras - Cinco guitas - Claro de luna (con Aníbal Troilo) - Dios te bendiga mama (con Carlos Guillermo Dattoli) - El casamiento - El conscripto - El desalojo - El dotor - El fanático - El jubilado - El padre - El Rusito -

Hector Gagliardi-La Maestra

El 29 de Noviembre de 1917 nace Isaac Abitbol, en la localidad de Alvear, Provincia de Corrientes. Músico bandoneonista y compositor de chamamé y música del litoral. Conocido como Isaco Abitbol, "El Patriarca del Chamamé".

En 1935 migra a Buenos Aires donde comienza su carrera artística integrando "Los hijos de Corrientes", agrupación dirigida musicalmente por Emilio Chamorro.

En 1942 se convierte en fundador junto a Ernesto Montiel (acordeón) del "Cuarteto Santa Ana", completando la formación los guitarristas Samuel Claus y Luis Ferreyra. Fue el primer conjunto de chamamé que alcanzó la fama masiva. En los 70 formó el Cuarteto Santa Ana.

Su discografía está compuesta de 21 álbumes con grupos propios más los que grabó con el Cuarteto Santa Ana. Compuso más de 150 canciones.

Obras: A Julio Micheli (con Nicolás Niz) - A mi amigo Hipólito (con Julio Lorman) - Alambre de púa (con Jacinto Acosta) - Alvear orilla (con Nicolás Niz) - Bodas de plata, etc.

Registro del primer Festival del Chamamé hace 35 años...

ISACO ABITBOL - En Vivo "Primer Fiesta Nacional del Chamamé" (1985)

El 29 de noviembre de 2001 murió George Harrison, ex integrante de The Beatles. Compuso canciones como “Something”, “Here comes the Sun” y “While My Guitar Gently Weeps”.

George Harrison - Here comes the sun Subtitulada en Español

Cumple 74 años: Silvio Rodríguez Domínguez nacido en San Antonio de los Baños el 29 de noviembre de 1946, cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país surgida con la Revolución cubana, conocida como la Nueva Trova, que comparte con otros reconocidos cantautores tales como Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú.

Desde 2011, crea además su propio sitio web, llamado Zurrón del aprendiz. En él se pueden encontrar, entre otras cosas, un detallado listado de canciones inéditas, fotografías de distintas épocas del cantautor y varias entrevistas. En 2020 lanzó su trabajo Para la espera.

Silvio Rodríguez - Danzón para la espera (videoclip)

Cumple 48 años: Diego César Ramos nació en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1972, es un actor, cantante y conductor argentino.

El amor por la actuación lo tuvo desde muy niño gracias a la dedicación que le inculcaron sus tías, quienes siempre lo llevaban al cine y al teatro. Es conocido (mundialmente) por interpretar a Germán Castillo, el padre de la protagonista de la serie de Disney Channel Violetta.

Últimamente lo hemos visto en teatro en Casa Valentina y en Sex, viví tu esperiencia. Ha sido multipremiado.

Recordamos un fragmento de Casa Valentina que en la ciudad de Córdoba representó en la Sala de la Américas del Pabellón Argentina en mayo de 2017.

Obra teatral: "Casa Valentina"

Un día como hoy de 1946 nació Juan Alberto Badía, locutor y conductor. Creador de programas exitosos y mentor de muchos artistas argentinos. Falleció en junio de 2012.

Lograba momentos únicos, mirá este programa.

Homenaje de la Televisión Pública cuando hubiera cumplido 71 años.

Homenaje a Juan Alberto Badía

1969: en Buenos Aires, el grupo de rock argentino Almendra, liderado por Luis Alberto Spinetta (1950-2012), lanza su primer disco, Almendra.

El año pasado, al cumplir 50 años se hizo este documental ...

Almendra - Almendra I - 50 Años

María Elena Moyano Delgado nació en Barranco el 29 de noviembre de 1958 y murió en Villa El Salvador el 15 de febrero de 1992, fue una luchadora social, dirigente vecinal peruana, conocida popularmente como Madre Coraje.

En momentos en que su país se encontraba atacado por el terrorismo, Moyano se alzó contra Sendero Luminoso, por lo que fue asesinada en Lima a los 33 años de edad, por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista. Además, luchó contra la pobreza, por la defensa de los derechos humanos y los derechos de la mujer

La Historia de la madre coraje, María Elena Moyano

Louisa May Alcott nació en Germantown, Pensilvania el 29 de noviembre de 1832 y falleció en Boston, Massachusetts el 6 de marzo de 1888, fue una escritora estadounidense, reconocida por su famosa novela Mujercitas (1868) y sus secuelas: Hombrecitos, Las mujercitas se casan etc.

Comprometida con el movimiento abolicionista y con el sufragismo, escribió bajo el pseudónimo de A. M. Barnard una colección de novelas y relatos en los que se tratan temas tabúes para la época como el adulterio y el incesto.

Su novela más conocida tuvo varias adaptaciones para el cine y hoy continúan siendo exitosa y motivos de análisis y reediciones.

Mujercitas: ¿cuánta verdad histórica hay en la novela de Louisa May Alcott?

Ulises Dumont nació en Buenos Aires el 7 de abril de 1937 y falleció el 29 de noviembre de 2008, fue un actor de teatro, cine y televisión. Debutó con la obra Yerma de Federico García Lorca y uno de sus papeles más recordados fue Yepeto.

Intervino en gran cantidad de películas, algunas de ellas: La herencia, del recordado Sergio Schmucler; La película del Rey; Diarios de motocicleta; Conversaciones con mamá; Rosarigasinos, El mar de Lucas etc.

No te pierdas el comienzo de esta nota, de 1999 donde lo primero que hace es pasar factura al canal Volver por la películas que reproducen y los protagonistas no recibían pago alguno....

EL ACOMODADOR (1999) - Ulises Dumont

Maria Adélaïde Giuseppa Nielli, conocida como Nina Ricci nació en Turín el14 de enero de 1883 y murió en París el 29 de noviembre de 1970, fue una diseñadora de moda y modista francesa de origen italiano. Cuando en 1905 nació su único hijo ella creaba ya sus propios diseños que vendía a otras firmas, este hijo lo crió sola al enviudar a los 27 años

Su marca, impulsada por su hijo Robert Ricci, fue una de las más famosas en la alta costura de su época.

En 1998 la firma Nina Ricci fue adquirida por la compañía de moda y perfumes Puig que continúa comercializando perfumes con su nombre.

Un desfile reciente con las novedades 2020/2021

NINA RICCI - Fall/Winter 2020-21

Que tengas un buen día.