“El Crimen del Siglo” ya está disponible en HBO Go.

Este documental de dos partes, dirigido por el ganador del Emmy y del Oscar Alex Gibney (“Desangrando a Silicon Valley”), es una acusación implacable a la industria farmacéutica, a los lobistas ya las reglamentaciones gubernamentales que permiten la superproducción, la distribución imprudente y el abuso de los opioides sintéticos en EEUU. Los opioides sintéticos son analgésicos fuertes que se usan para los dolores más variados y pueden causar adicción.

“El dinero, en pocas palabras” ya disponible en Netflix.

Esta miniserie documental de Vox Media refleja la complicada relación que tienen las personas con el dinero. Acá se deja todo al descubierto: desde cómo te podés arruinar con las tarjetas de crédito hasta cómo nos engañan con malas apuestas financieras o con estafas. La serie analiza todas nuestras debilidades en relación al dinero, las astutas formas en que se aprovechan de ellas y las mejores estrategias a seguir.

“El ferrocarril subterráneo” disponible en Amazon Prime Video

Esta serie de diez episodios, dirigida por el ganador del Oscar Barry Jenkins (“Moonlight”), relata la huida de una esclava negra a través del llamado “ferrocarril subterráneo”, una red secreta en el siglo XIX que ayudaba a los afroamericanos a escapar de los estados sureños de Estados Unidos para lograr la libertad en los territorios del norte del país o en Canadá. La historia es una adaptación de la exitosa novela homónima de Colson Whitehead, y está protagonizada por Thuso Mbedu, Chase W. Dillon y Joel Edgerton.

“La mujer en la ventana” ya está disponible en Netflix.

Finalmente, después de muchos contratiempos de producción, llega a la pantalla la esperada adaptación del director Joe Wright del best seller “The Woman In The Window”. Amy Adams, una de las mejores actrices de la actualidad, se pone aquí en la piel de una psicóloga agorafóbica obsesionada con resolver un crimen que ve desde su ventana. El elenco incluye a figuras como Gary Oldman, Julianne Moore, Anthony Mackie y Jennifer Jason Leigh.

“Halston” ya disponible en Netflix.

La esperada miniserie sobre el diseñador Roy Halston Frowick lleva la firma de dos pesos pesados: el protagonista es Ewan McGregor y el productor es Ryan Murphy, el hombre detrás de éxitos como “Glee”, “Feud” y “El asesinato de Gianni Versace”. La ficción de cinco episodios se mete en el mundo fashion de la Nueva York de los años 70 y 80 para contar la historia del diseñador que se convirtió en una superestrella de la moda, que tuvo una enorme influencia en la estética de su época y que llegó a perder casi todo en una vida marcada por los excesos y las adicciones.