Qué ver en Cinemacenter Rivera: estrenos, Horror Fest y funciones especiales de Halloween

La cartelera cinematográfica de Cinemacenter Rivera se actualiza con la llegada de: Zoopocalipsis, Cuando el cielo se equivoca, Las Guerreras K-Pop - SING ALONG, y el re-estreno de El cadáver de la novia.

Mirá la cartelera completa en cinemacenter.com.ar

Horror Fest

En Halloween, Cinemacenter Rivera presenta una cartelera especial con películas de terror y suspenso. Se trata del Horror Fest, donde se podrán ver filmes como Scream, El Exorcista, La hora de la desaparición, El Conjuro 4, Pesadilla, Destino final.

El evento se presenta del 30 de octubre al 5 de noviembre. Puedes consultar todas las películas y funciones en cinemacenter.com.ar

Mirá los estrenos que llegan este jueves:

Las Guerreras K-Pop - SING ALONG



La banda femenina de k-pop "Huntrix" aparte de ser reconocidas mundialmente, llevan adelante su vida de íconos musicales con su deber como cazadoras de demonios, protegiendo al mundo a través de su música.

Dirección: Chris Appelhans, Maggie Kang.

Zoopocalipsis

Cuando un meteorito cae sobre el zoológico de Colepepper y extiende un virus entre todos los animales que los transforma en zombis, una loba llamada Gracie obliga a Dan, un puma, a ser su guardaespaldas y ayudarla a encontrar a su manada. Tendrán que atravesar una serie de aventuras para salvar a todos los animales que fueron afectados.

Cuando el cielo se equivoca

Un tipo con mala suerte está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo, que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero.

Dirección: Aziz Ansari. Con Seth Rogen, Aziz Ansari, Keanu Reeves.

El cadáver de la novia

Reestreno por su 20º Aniversario y para celebrar Halloween. En un pequeño y reprimido pueblo victoriano, dos jóvenes tímidos deben casarse, a pesar de no haberse conocido antes. Víctor y Victoria se conocen por primera vez en la víspera de su boda. Al conocerse, surge la posibilidad de que puedan tener una oportunidad de amor verdadero. Durante el ensayo, Víctor tiene mucha dificultad para decir sus votos matrimoniales, y es echado del ensayo hasta que consiga aprender correctamente la frase que tiene que decir.

Víctor se adentra en el oscuro bosque que rodea al pueblo. Una vez a solas, es capaz de pronunciar sus votos a la perfección, depositando el anillo de la novia en una supuesta raíz de árbol. De la tierra, surge el cadáver de una mujer, luciendo los rezagos de un vestido de novia. En su dedo, luce el anillo de boda de Victoria. Víctor, involuntariamente, es ahora el prometido del Cadáver de la Novia, quien está decidido a no dejarlo escapar de los lazos de su matrimonio atroz. Pero él desea encontrar un camino para regresar de la Tierra de los Muertos a los brazos del amor de su vida.

Dirección: Mike Johnson, Tim Burton.