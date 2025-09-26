Llegaron a las pantallas grandes de Cinemacenter Rivera, numerosos títulos y para todos los gustos: Cazadores del fin del mundo, Camina o muere, La casa de muñecas de Gabby: la película, La colina de las amapolas, Hamilton y Una batalla tras otra.



Siguen en la cartelera: Toy Story 30 Aniversario, Mascotas al rescate, El Conjuro 4: últimos ritos, Cast Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, Homo Argentum.

Planazo de amigos

La sala del Paseo Libertad Rivera Indarte te invita a ver películas todos los jueves y viernes con promociones para disfrutar con tus amigos. Entradas a 4x2: entran 4 y pagan sólo 2.



La promo es válida para compras online y presenciales en todos los Cinemacenter del país.

Aplica para todas las funciones de jueves y viernes. Más información en cinemacenter.com.ar.

Todos los miércoles en todas las funciones hay 50% de descuento en entradas. La promoción aplica sobre el valor de la entrada general del cine y es válida para compra de entradas en las boleterías de los cines y/o de manera online a través de miboleteria.com.ar.

Mirá los estrenos de la semana:

Cazadores del fin del mundo

Diez años después de una llamarada solar que apagó la tecnología, Jake, un exsoldado convertido en cazador de tesoros, es contratado para recuperar la Mona Lisa. Junto a la rebelde Drea, se enfrenta a un brutal criminal de guerra que busca el mismo objetivo. Entre acertijos y peligro, Jake deberá decidir entre aferrarse al pasado o luchar por el futuro.​

Dirección: J.J Perry. Con Dave Bautista, Olga Kurylenko, Samuel L. Jackson, Kristofer Hivju.

Camina o muere

Basada en la primera novela de Stephen King. Plantea una premisa tan sencilla como perturbadora: cien adolescentes marchan sin descanso bajo reglas estrictas, en donde detenerse es morir.

Dirección: Francis Lawrence. Con Cooper Hoffman, Roman Griffin Davis, Charlie Plummer, Ben Wang, Mark Hamill, Judy Greer.

La casa de muñecas de Gabby: la película

La exitosa serie llega ahora a la pantalla grande.

Gabby se embarca en un viaje por carretera con su abuela Gigi al maravilloso paraíso urbano de San Gatisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de una excéntrica señora de los gatos llamada Vera, Gabby se embarca en una aventura en el mundo real para reunir a los gatitos de Gabby y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

Dirección: Ryan Crego. Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Thomas Lennon, Jason Mantzoukas, Gloria Estefan.

La colina de las amapolas

En el Yokohama de los años 60, dos estudiantes luchan por salvar un viejo edificio escolar mientras se enfrentan a revelaciones sobre su pasado familiar. Una historia de amor juvenil envuelta en melancolía y belleza histórica.

Dirección: Goro Miyazaki.

Hamilton

Musical de Hamilton filmado en vivo desde Broadway con el elenco original del teatro. La historia sigue a uno de los fundadores de Estados Unidos y el primer secretario de Tesoro del país, Alexander Hamilton.

Dirección: Thomas Kail. Con Lin-Manuel Miranda, Phillipa Soo, Leslie Odom Jr., Renée Elise Goldsberry.

Una batalla tras otra

Un ex miembro de un grupo revolucionario buscará ayuda de otros revolucionarios para enfrentar a un viejo enemigo y encontrar a su hija desaparecida.

Dirección: Paul Thomas Anderson. Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti.