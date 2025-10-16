Estos son los estrenos en la cartelera de Cine Arte Córdoba/Espacio INCAA para esta semana:

Jueves 16/10 y viernes: 17 h Locamente, 19 hs (Espacio INCAA) La llegada del hijo, 21 hs Locamente.

Sábado 18/10 y domingo 19/10: 17 hs Locamente, 19 hs Locamente, 21 hs Locamente.

Las entradas tienen un valor de $5.000 general y $3.500 para jubilados y estudiantes, mientras que jueves y viernes a las 19 h en la película INCAA de la semana el precio de la general es de $3.000 y $1.500 para estudiantes y jubilados.

“La llegada del hijo”

Argentina, año 2024, dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato. Con Ángelo Mutti Spinetta, Cristina Banegas y Greta Fernández, entre otros.

Sinopsis: Sofía, sumida en un profundo duelo secreto, debe recibir en casa a su hijo, que regresa después de años de prisión. Este reencuentro será para ambos la oportunidad de sortear esa infranqueable distancia que los separa desde el momento del crimen.

La cartelera se complementa con la película

“Locamente”

Italia, año 2025, dirigida por Paolo Genovese. Duración: 1 hora y 37 minutos. Con: Edoardo Leo, Pilar Fogliatti y elenco.

Sinopsis: En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente —la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo? Las expectativas son altas y la noche promete.

