Estos son los estrenos en la cartelera de Cine Arte Córdoba/Espacio INCAA para este fin de semana:



Sábado 18/10 y domingo 19/10: 17 h Locamente, 19 h Locamente, 21 h Locamente.

Las entradas tienen un valor de $5.000 general y $3.500 para jubilados y estudiantes.

“Locamente”

Italia, año 2025, dirigida por Paolo Genovese. Duración: 1 hora y 37 minutos. Con: Edoardo Leo, Pilar Fogliatti y elenco.

Sinopsis: En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente —la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo? Las expectativas son altas y la noche promete.

