Queen + Adam Live Around the World es el nombre de este compilado que paseará a los seguidores de la formación por los 200 conciertos que que Roger Taylor y Brian May dieron en el mundo con Adam Lambert desde que unieron fuerzas allá por el 2009.

La historia de esta formación surgió cuando los integrantes de Queen acompañaron a Lambert en la final del Reality show American Idol que iba por su octava temporada.

Un gran cambio de rumbo para este músico estadounidense que ese día cumplía el sueño del pibe siendo acompañado por los músicos de su agrupación favorita. Pero eso no quedó allí. Dueño de una gran potencia vocal y un amplio registro sumado un notable histrionismo, Adam Lambert pasó a ocupar el rol de cantante de Queen de manera formal y bastante satisfactoria. No hay que olvidar, que Freddie Mercury es absolutamente irreemplazable por su calidad artística integral y su registro vocal excepcional.

La banda tenía programada una gira que debió frenarse por la pandemia, pero de todos modos, los músicos siguieron activos en cuarentena con canciones en vivo por redes sociales como "You are the champions", cuya recaudación fue destinada al llamado fondo "Covid-19 Solidarity Response Fund" de la OMS, tutoriales de May en Instagram y hasta confesiones impensadas.

Ahora, la novedad es este material audiovisual que saldrá a la luz el próximo 2 de octubre.

Queen junto a Lambert tuvieron su noche de fama en Córdoba durante uno de esos recitales en el Orfeo Superdomo. ¿Habrá referencia al público cordobés en ese material?