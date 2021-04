“Dame Doblones” es el nuevo single de la cantante Queralt Lahoz. Es una canción que aborda la ansiedad que genera la precariedad, la dificultad de sobrevivir día tras día a esa lucha económica, la batalla cotidiana de la clase trabajadora. Este nuevo adelanto formará parte de un LP que verá la luz el próximo mes de mayo. El single ya está disponible en Spotify.



“Dame Doblones” es una reivindicación del origen, del barrio. Con un beat de Josh de La 186 (Tribade) y Genís Trani en la producción, Queralt Lahoz nos muestra su parte más desafiante con una base de rap muy old school que coquetea con el dancehall.



Queralt Lahoz tiene una de las carreras musicales y artísticas más prometedoras del panorama actual y presenta el que será su primer álbum tras el éxito de “1917”. Su esperado LP debut será editado este 2021 en un trabajo conjunto entre los sellos Costa Futuro y Say it Loud.



La artista tabién presentó el videoclip oficial del tema. Sobre el video Queralt nos cuenta: “Uno de mis grandes aprendizajes ha sido entender que, en esta vida, a veces, yendo más despacio se llega más lejos, se rema más fuerte. Este ha sido desde el principio uno de los pilares del proyecto y de sus puntos identitarios. El fuego lento, como en el puchero de mi madre”.



Queralt comenta sobre el track: “Tenemos el hecho añadido de movernos en un mundo, el de la música, donde las apariencias cobran más importancia si cabe que en otros ámbitos de la sociedad y en redes sociales todo es estar guapas y estupendas, llevar ropas caras, que los videoclips parezcan superproducciones.

Y, a menudo, nos olvidamos de mostrar que detrás de todo esto hay una realidad que no se ve. Como, por ejemplo, cuadrar presupuestos, vestuarios, materiales y salvar la situación gracias al compañerismo del gremio, al ‘hoy por ti mañana por mí’ y sobre todo al ‘amor al arte’".

También agrega: "Ser cantante se ha convertido en algo elitista. Las artistas nos vemos obligadas a mostrar una imagen desvirtuada de nosotras mismas. Vivimos en la era del postureo, de la dictadura de la imagen, de las redes sociales, de las falsas apariencias, vivimos en la era de la gran mentira. Y sabiendo que esos son los patrones que han marcado, es fundamental para mí no olvidar nunca cuáles son mis orígenes y de dónde vengo. Yo vengo del puchero, de mi madre haciendo magia para llenar la olla, y esa es mi verdad, y a menudo la verdad oculta de la mayoría de los músicos: Que tenemos que trabajar mucho para cobrar poco, mal y tarde. Ante una industria que quiere encasillarte, yo siento la necesidad de salir de esa jaula en la que me quieren ver. Siento la necesidad de ser yo misma, de no ser la copia de la copia, algo más que un producto que poder clasificar y encasillar con facilidad”.La artits nació en Santa Coloma de Gramanet, núcleo de migración andaluza donde migró gran parte de su familia procedente de Granada. Aprendió a hablar cantando, bajo el oído de su abuela María quién le pedía que le cantara coplas, flamenco y boleros en casa, donde sonaba una radio a todas horas.La joven cantante siempre ha querido interpretar desde lo que ella siente verdadero, donde hay raíz y respeto. Es por eso que no va a dejar de hacerlo ahora y quiere emprender este proyecto que lleva años trabajando a fuego lento para mezclar todo lo aprendido desde su verdad.La música de Queralt Lahoz está atravesada por los sonidos latinos, callejeros y urbanos: el soul, el hip hop, el trap y el dancehall dialogan con gracia y naturalidad sobre un aura de coplas y boleros que emergen de manera espontánea en una suerte de revelación incontenible de sus orígenes flamencos y sus paisajes personales.