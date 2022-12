Tras el triunfo de Argentina enla Copa del Mundo Qatar 2022, famosos del país y el mundo se sumaron a la alegría generalizada.

“Estas cosas ocurren cuando creemos con el alma en un proyecto” la frase categórica pertenece al Carlos “Indio” Solari quien la expresó en sus redes con el fonde de la bandera argentina.

Y a él se sumaron: Ricardo Darín, Lizy Tagliani, Mercedes Morán, Marco Antonio Caponi, Nico Vázquez, amigo del mejor jugador de la Copa del Mundo.

Marley retuiteó las lágrimas de Lali, quien tuvo el honor de interpretar el Himno Nacional antes del partido.

Mercedes Morán, en familia y muy feliz

Juanse, el cantante de los Ratones Paranoicos celebró cantando en la calle, con un bombo, en la esquina de Cabildo y Juramento, en Buenos Aires a unas cuadras de su casa.

En los días previos a la final varios personajes de fama internacional se habían manifestado seducidos por el juego de la Selección: la cantante británica Adele; el atleta de Jamaica Usain Bolt; el actor norteamericano Ashton Kutcher; el corredor mexicano de Fórmula 1: Sergio “Checo”Pérez.

Ya obtenido el ansiado premio muchos conocidos expresaron sus congratulaciones, el el caso de la actriz tan cercana a Argentina Anya Taylor-Joy, quien vivió parte de su infancia aquí donde sigue residiendo parte de su familia. La protagonista de Gambito de dama entre otros éxitos dijo: Messiiiiii.

Deseo estar en Argentina para " “compartir toda esta locura. Porque yo en mi casa me estoy volviendo loco”, decía Ricky Martin mientras movía el teléfono como si estuviera ensayando una de sus coreografías.

“En Argentina no nací, pero hoy me siento de allí. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Muchachos, esto ya no es ilusión. Ganaron la terceraaaa”, escribió Alejandro Sanz, parafraseando la canción de La Mosca, quien alentó a la Scaloneta incluso estando España todavía en el campeonato.

Michael Bublé, casado con Luisana Lopilato, subió un mensaje a sus redes en el que además de felicitar a la Argentina, “mi segundo hogar”, apareció en un video tomado durante su pasada actuación en el Movistar Arena vistiendo la camiseta de la selección.

Otros que publicaron sus felicitaciones: los actores Hugh Jackman (Wolverine, entre muchos otros títulos); Russell Crowe (Gladiador, entre otros filmes); Jamie Bell, el inolvidable actor de Billy Elliot, quien felicitó especialmente a “Dibu” Martínez escribiendo “Soy feliz por él…”; el actor Ryan Reynolds, más conocido como el superhéroe Deadpool quien dijo en su mensaje emocionado hacia la Copa del Mundo y el fútbol: “Dios mío, #FIFAWorldCup. Este juego es una maldición hermosa y maligna. Lo amo tanto, por favor que pare”.

El emblemático Teatro Colón lució una enorme camiseta en su frente

El Obelisco lució un "mapping"con mensajes verticales “Argentina Campeón” y “Gracias Selección”.

Mientras, frente al Centro Cultural Kirchner, miles y miles de felices ciudadanos cantaron junto a La Mosca, todo su repertorio y el “hit” del Mundial “Muchachos”

Precisamente en el CCK, hace un día se vivía esta emoción previa con la Orquesta del Centro Cultural interpretando el éxito del campeonato.