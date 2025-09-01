Artistas cordobeses podrán participar por una nominación en el prestigioso premio de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos.

El Clúster Audio, Sonido y Música (CASYM) anunció la postulación de nueve producciones discográficas cordobesas a los Latin Grammy 2025, marcando un hito histórico para la música de la provincia.

Esta iniciativa busca fortalecer la industria musical de nuestra provincia, proyectar la identidad cordobesa en el mundo y contribuir a la internacionalización del ecosistema musical argentino.

Mirá los nueve artistas postulados:

- Toro Quevedo – Eres la mejor

- Raly Barrionuevo – Mujeres caminantes

- Telescopios – IV

- Dale Q’ Va – Más que ayer

- Aromo – Rescoldo

- Só – La fundación

- Lucas Heredia – Un temblor

- Eli Fernández – Las ramas de este sueño

- Contramano Tango 4 – Retrospectiva

Un proceso de selección con sello cordobés

La curaduría estuvo a cargo del Consejo Fonográfico de CASYM, conformado por profesionales de la industria musical local.

Los criterios incluyeron: trayectoria artística e impacto cultural; diversidad estética y generacional; y participación de compositores, productores y empresas cordobesas.

Sobre CASYM

Creado en 2024 y conformado por más de 30 profesionales, emprendimientos y empresas del sector, CASYM articula los distintos eslabones de la cadena de valor de la música grabada en Córdoba. A través de proyectos colaborativos, fomenta el desarrollo artístico, técnico y económico de la música local, y en 2025 concreta la primera postulación oficial de producciones cordobesas a los Latin Grammy.

Los artistas cordobeses que fueron nominados a los Latin Grammy anteriormente son:

- Zoe Gotusso: nominada en 2021 como Mejor Artista Nuevo y Mejor Canción Pop/Rock por el tema “Ganas”.

- Rayos Láser: su disco El reflejo fue nominado a Mejor Álbum Pop/Rock en la edición 2021.

- Sergio Menem: también en 2021, nominado a Mejor Álbum de Música Instrumental por Entretiempo y tiempo, en colaboración con Omar Acosta.

- Eruca Sativa: el trío rockero cordobés fue nominado en 2023 a categorías como Mejor Álbum de Rock con Seremos Primavera y Mejor Canción Alternativa por “Caparazón”.

Fechas clave de los Latin Grammy 2025:

El anuncio de las nominaciones se dará a conocer el 17 de septiembre. La ceremonia de premiación está programada para el 13 de noviembre.