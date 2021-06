La clasica historia de Blancanieves y los siete enanos, fue el primer largometraje que produjo Walt Disney hace 84 años. Ahora se realizará una nueva versión del film en live-action.



Rachel Zegler es una cantante, actriz y YouTuber estadounidense, de tan solo 20 años. Y aclaró en un mensaje difundido en sus redes sociales que no va a aclarar su piel para encarnar al personaje.



"Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son sólo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas clásico de Disney’', dijo Marc Webb, el director de la nueva versión de Blancanieves.



A finales del 2021 la actriz estadounidense debutará en la pantalla grande en "West Side Story", de Steven Spielberg. Otro de sus proyectos es Shazam: Fury of the Gods.



Zegler además tiene presencia en YouTube, con 200 mil suscriptores.

Después de anunciar el protagónico, la joven actriz se volvió tendencia en Twitter.



El mensaje que difundió acerca de que no va a cambiar el color de su piel, podría ser una apelación a lo que sucedió con el protagónico de La Sirenita.

Disney comenzó a apoyar la diversidad racial cuando anunció que Halle Bailey, una chica de piel negra, protagonizaría la nueva versión de La Sirenita. Esta noticia generó polémica en diversas redes sociales, ya que no era la clásica chica pelirroja que se tenía como imagen de Ariel.



Fuente elfinanciero.com.mx