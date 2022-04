Radio Universidad cumple 64 años y otros acontecimientos

Radio Universidad comienza a gestarse el 6 de julio de 1942 cuando LW1 Radio Splendid, que integraba una cadena grande con cabecera en la capital de Argentina en Buenos Aires, inicia sus transmisiones en la ciudad de Córdoba.

Después de 16 años en 1958, el Gobierno Nacional dispuso por Decreto que se transfiriera la emisora, gratuitamente, al patrimonio de la Universidad Nacional de Córdoba, empezando una nueva etapa en la radio.

Así comienza funcionar LW1 Radio Universidad y desde entonces no ha dejado de sonar, logrando ser una de las instituciones radiales con mayor prestigio del interior del país.

Radio Universidad transmite en el 580 khz de AM. Es operada por los Servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente retrasmite en 88.5 FM . También puede escucharse en la app SRT Play y por streaming en Cba24n.com.ar

Desde el año 1958 hasta 1972, los medios estuvieron bajo la órbita directa de la Universidad Nacional de Córdoba, organizados como una dependencia más, pero los requerimientos legales para poder vender publicidad, comercializar sus espacios y de este modo, generar ingresos genuinos para poder mantenerse en funcionamiento, exigieron que se constituyera como una sociedad anónima, lo que se concretó el 22 de diciembre de 1972.

Los Servicios de Radio y Televisión (SRT) fueron creados en 1972 por resolución de la Universidad Nacional de Córdoba y son continuidad de los servicios de Radio y Teledifusión constituidos en ámbito universitario como una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. (Contemplada en el art. 108 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550).

Se trata de una sociedad anónima, cuyo paquete accionario está compuesto en un 99,41% por la Universidad Nacional de Córdoba y el 0,59 por ciento le corresponde al accionista minoritario, la Municipalidad de Bell Ville

Así, institucionalmente depende de la UNC, y en lo comercial, compite con los otros medios de comunicación audiovisual de la ciudad de Córdoba, en la venta de sus productos y espacios publicitarios.

En 2022 presenta una programación variada, con amplitud de criterio acorde a las necesidades de los nuevos tiempos y fiel a su trayectoria.

Feliz Cumpleaños Radio Universidad!

Otros acontecimientos de esta fecha

El 23 de abril, desde 1996, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro. Esta fecha fue propuesta a la UNESCO por la Unión Internacional de Editores y tiene como objetivo fomentar la cultura, la lectura y la protección de la propiedad intelectual.

La conmemoración se debe a que ese día fallecieron tres representativos actores: Miguel de Cervantes Saavedra (falleció el 22, pero fue enterrado el 23), William Shakespeare (según el calendario juliano) y el Inca Garcilaso De La Vega.

El 23 de abril de 1936 nació Roy Orbison, cantante y compositor de rock estadounidense. Su primer éxito que lo colocó como estrella internacional fue “Only the Lonely”. Falleció el 6 de diciembre de 1988 de un ataque al corazón, semanas después de haberse editado otro de sus éxitos más reconocidos, “You Got It”.

El 23 de Abril de 1925 parten desde la Sociedad Rural Argentina con destino a la Ciudad de Nueva York en Estados Unidos, los caballos criollos "Gato" (pelaje gateado) y "Mancha" (pelaje overo) de 16 y 15 años respectivamente, guiados por el profesor suizo Aimé T. Schiffely, quien estaba convencido de la fortaleza de los rústicos caballos criollos y se propuso demostrarlo al emprender esta travesía.

Para tal fin tomó contacto con Emilio Solanet, criador y propulsor del reconocimiento de la raza, y uno de los fundadores de la "Asociación de Caballos Criollos de Argentina". Este le regaló los dos caballos.

Conquistaron el récord mundial de distancia: 21.500 kilómetros (El viaje se desarrolló en 504 etapas con un promedio de 46,2 km por día).

Conquistaron el récord mundial de altura: 5.900 metros sobre el nivel del mar, en el paso "El Cóndor" entre Potosí y Chaliapata (Bolivia).

Arribaron a Nueva York el 20 de Septiembre de 1928 (3 años, 4 meses y 6 días). En conmemoración por tan magna proeza cada 20 de Septiembre se celebra el "Día Nacional" del Caballo" en nuestro país.

Se edita en 1971 el álbum Sticky Fingers, considerado uno de los mejores de The Rolling Stones. Fue el noveno álbum de la banda en el Reino Unido y el undécimo en los Estados Unidos. La tapa la diseñó Andy Warhol.

Cumple 61 años. En Buenos Aires nace en 1961 el dibujante y humorista gráfico Miguel Repiso, más conocido como Rep, quien en 2009 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la ciudad.

Entrevista donde plantea la trascendencia del arte como prevención del delito.

En1954 Michael Moore nace en Flint, Michigan. El cineasta y documentalista. Su documental Bowling for Columbine, en base a la masacre escolar de 1999, puso el acento en el libre acceso a armas de guerra en territorio norteamericano. Con Fahrenheit 9/11 analizó el acceso al poder de George W. Bush y las mentiras para la invasión de Irak. La primera película le valió el Oscar al mejor documental; la segunda gano el Festival de Cannes. Otras producciones posteriores incluyen Sicko y Planet of the Humans. Además, ha publicado varios libros.

Vemos imágenes de Bowling for Columbine...

Cumple 32 años. Dev Patel nace en Londres el 23 de abril de 1990, actor británico, hijo de inmigrantes indios de ascendencia guyaratí. Protagonizó Slumdog Millionaire (Quién quiere ser millonario? (2008), fue parte del elenco de la serie Skins (Episodio 4), El último maestro del aire (2010) El exótico hotel Marigold (2012) y de la serie The Newsroom (HBO)(2012 al 2014)

Compartimos una entrevista realizada con motivo del estreno de su película Un camino a casa de 2016...

Día de la Lengua Inglesa en las Naciones Unidas

Día de la lengua Española en las Naciones Unidas

Que tenga un buen día.