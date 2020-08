Internarse en una clínica de salud mental de tratamientos experimentales en medio de los 70 ya era un problema en sí mismo. Pero si además, tu enfermera es Mildred, la situación se agrava considerablemente.

Ratched es la serie de Netflix que estrenará el 18 de septiembre y que navega en la oscura mente de esta mujer, enfermera, de apariencia pulcra y eficiente, que poco a poco va dejando ver sus retorcidas intenciones.

El clásico libro de Ken Kesey tuvo su adaptación en teatro y estuvo en cartel en Broadway. También en cine cosechó grandes éxitos. El film que tuvo a Jack Nicholson y Louise Fletcher como protagonistas, One Flew Over the Cuckoo's Nest, ganó cinco premios Oscar en 1976, entre ellos el de mejor película y el de mejor actriz principal para Fletcher, por su interpretación de la enfermera Ratched. Ahora, Netflix reacomoda la historia en una serie de,hasta el momento, una temporada cuyo trailer es, por lo menos, inquietante.

Con la dirección de Ryan Murphy (American Horror Story; Hollywood, Glee, Pose) el manejo del suspenso y la banda sonora es una garantía. Como muestra, podemos escuchar en el trailer la canción principal de Sweet Charity.

Sarah Paulson se pondrá el traje de Mildred " En 1947, Mildred llega al norte de California para conseguir empleo en un importante hospital psiquiátrico pionero en la realización de nuevos y perturbadores experimentos relacionados con la mente humana. Mildred se presenta como la imagen perfecta de una enfermera dedicada. Sin embargo, cuando se adentra en el sistema de salud mental y se relaciona con las personas que trabajan allí, se empieza a vislumbrar que bajo su apariencia pulcra se oculta una creciente oscuridad que ha estado presente dentro de ella por mucho tiempo, confirmando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen".