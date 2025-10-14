En el marco de la Semana Lengua Italiana en el Mundo, se llevará a cabo la reinauguración y restauración de la emblemática obra “Las Niñas de la Cañada”, del destacado escultor cordobés de origen italiano Miguel

Ángel Budini.



El evento se presenta el jueves 16 a las 9.30, en la Plazoleta José Malanca, ubicada en la esquina de La Cañada y Deán Funes, en la Ciudad de Córdoba.





Participarán del evento el Senador de la República Italiana, On. Mario Borghese; la Cónsul General de Italia en Córdoba, María Luisa Lapresa; el Presidente del COMITES, Gerardo Valzacchi, junto al Vicepresidente, Ing. Rodolfo Borghese; la Dirigente Escolar del Consulado, María Grazia Di Climente; el vocal de la Agencia Córdoba Cultura de Córdoba, Francisco Marchiaro; y Sergio Badino, representante legal de las escuelas paritarias Dante Alighieri y Castelfranco, junto a directivos y abanderados de ambas instituciones, y otras autoridades de la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la provincia de Córdoba.

Una obra con valor patrimonial y simbólico



“Las Niñas de la Cañada”, creación de Miguel Ángel Budini, forma parte del patrimonio artístico y cultural de la ciudad. La escultura fue originalmente reinaugurada el 5 de septiembre de 2018, como parte de un proyecto de

revitalización del entorno de La Cañada, uno de los espacios urbanos más emblemáticos de Córdoba.



En esta nueva ocasión, la obra fue restaurada y puesta en valor gracias al apadrinamiento y financiamiento de las escuelas paritarias Dante Alighieri, Castelfranco y COMITES, en colaboración con la Municipalidad de Córdoba.

Este gesto simboliza el vínculo histórico y cultural entre Italia y Córdoba, así como el compromiso de las instituciones italianas con la preservación del arte y la memoria urbana.