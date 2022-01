Rechazos y adhesiones despertó la iniciativa de Aníbal Pachano

Esta semana Aníbal Pachano anunció que de miércoles a domingo realizó su espectáculo "Así...vuelvo" en el Teatro Acuario de la Villa, con el que se despide de los escenarios, con modalidad "a la galera" una forma elegante de denominar el pago "a la gorra".

Lo que para muchos fue un gesto solidario en una temporada difícil en varios sentidos no fue bien tomado por la totalidad de sus pares en Villa Carlos Paz, según lo consigna El Diario de Carlos Paz.

Reacciones en contrario vertidas por: Bicho Gómez, Georgina Barbarossa, Pedro Alfonso, Alejandro Müller y Esteban Prol citados por el medio de prensa se resumen en la opinión de Georgina Barbarossa quien dijo:

"Está bien que uno quiera que a su espectáculo le vaya bien pero ahí se rompe algo de la competencia leal. Es medio difícil opinar con el bolsillo del otro. No sé cómo dan los costos, es un poco desleal. Si es por los actores nosotros regalaríamos las entradas pero tenemos la bendita costumbre de comer todos los días"

Alejandro Müller también se sumó al reclamo con expresiones como: "No me parece pero bueno. Es muy temprano como para tirar la toalla, no es muy leal".

Ileana Calabró respaldó a Pachano. La hija del recordado Juan Carlos Calabró, manifestó en diálogo con Intrusos: "Me parece que cada uno sabe cómo hacer funcionar su espectáculo" .

Flavio Mendoza, que este año celebra los 10 años de su show Stravaganza planteó: "En otro momento de mi vida capaz que hubiera dicho otra cosa. Pero es una temporada difícil y estamos viviendo un momento difícil todos. Si lo tengo que apoyar, lo voy a apoyar" .

Recordamos que Pachano había justificado su decisión con términos como estos:

“Tenemos muchísimo talento artístico joven que la gente no llega a conocer ya sea porque no puede pagar una entrada o porque no se le da el lugar a la nueva generación de artistas. Quiero que todos conozcan a estos grandes bailarines, actores, actrices y cantantes que están comenzando en la escena nacional” , así se expresó el artista en nota con la agencia Télam.

