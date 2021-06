En la segunda semana de junio, se suman nuevos espectáculos artísticos, charlas, entrevistas, muestras y recitales para continuar viendo gratis y online.

La Agencia Córdoba Cultura presenta la siguiente programación.



Lunes 7



A las 17. Obras de la colección: Deodoro Roca y Rosa Ferreyra

La obra de Deodoro Roca y Rosa Ferreyra de Roca se encuentran expuestas en el Museo Evita Palacio Ferreyra y relatan no solo un vínculo artístico entre ambos artistas sino también un cercano compromiso político e ideológico de la época. La figura de Deodoro Roca abarca una larga lista cualidades: Fue el personaje central de la Reforma Universitaria y a él corresponde la autoría del Manifiesto Liminar de la Reforma, unos de los documentos políticos más trascendentes, el cual rezaba “los dolores que quedan son las libertades que nos faltan”. La artista Rosa Ferreyra de Roca, cuya obra Vaso Isabelino está expuesta en el Salón Dorado del Museo, no se privó de pintar desnudos ni de exhibirlos, pero el tratamiento que se le dio al tema corresponde a una “censura invisible” que actuó respecto a los desnudos y, a su condición misma de mujer.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Bajo el lente de Ariana Kletzel

Actos del habla es el título del proyecto de la fotógrafa neuquina Ariana Kletzel. Surge de la idea de realizar un registro sonoro utilizando como dispositivo de grabación una cámara fotográfica. Para esto construyó una serie de pequeñas cámaras estenopeicas de manera que sea posible colocarlas dentro de su boca, para luego realizar una serie de actos performáticos mediante los cuales repite la frase "tu fragilidad es también tu fuerza", abordando el arte de acción como posible acto psicomágico. De esta manera, al introducir el pequeño dispositivo dentro de su boca y pronunciar "tu fragilidad es también tu fuerza", la luz ingresa por el orificio del dispositivo y la película retiene en su interior ese instante de luminosidad producto de tal acción. Así, cada imagen resultante se convierte en huella, haciendo visible lo que hasta el momento era invisible, transformando aquel estímulo sonoro en algo visual. Actos del habla cuestiona los límites del dispositivo fotográfico con el fin de ampliar las posibilidades de la construcción de una imagen fotográfica.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Martes 8



Danza para ver

Se publicarán obras del Ballet Oficial de la Provincia, que podrán disfrutarse en el canal de YouTube Teatro del Libertador San Martín Comunicación y Facebook Teatro del Libertador San Martín. En esta oportunidad, podrán verse El carnaval de Venecia, con música de Cesare Pugni, coreografía original de Marius Petipa y reposición de Alexander Ananiev, además, ...el eco de tu perfume todavía está en mi piel, con música de Bajo Fondo Tango Club, con coreografía de Alejandro Cervera. Ver más info aquí.



A las 17. Poesía de Andrés Rubino

Andrés Rubino nació en la ciudad de Córdoba en 1981 e integra el grupo de poesía Pan Comido que organiza espectáculos poéticos y ya llevan editadas veinte obras de autores locales y nacionales. En 2015 publicó su primer libro La gran mayoría en el marco de la colección Música del Lugar.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Fernando Olmedo

Fernando Olmedo nació en la ciudad de Villa Dolores, Córdoba. Es profesor en la cátedra de Bajo Eléctrico, Práctica de repertorio para bajistas y del Taller de Contrabajo en la Música Popular en La Colmena, donde cursó sus estudios. A principios de 2002 edita su primer disco solista titulado Bordoneando, en el cual es autor, intérprete y productor. En 2007 edita su segundo disco solista La Tesis. Participó como músico invitado de Silvia Lallana, Pica Juárez, Mario Días, Emiliano Zerbini, Gabriel Juncos, María Fernanda Juárez, Pablo Allende, Gloria de la Vega, Ramiro González, Mariana Matta y La Negra Lorena Gómez, entre otros. Además acompaña a numerosos artistas como: Bam Bam Miranda, Jairo, Ibrahim Ferrer Jr, Ed Neumeister, Dena Derose, Duo Coplanacu. Oscar Giunta, Juampy Juárez y Luis D’Agostino.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Miércoles 9



A las 17. Visita a la muestra Marcas que no se borran de Ana Gómez Domínguez

Ana Gómez Domínguez es artista visual y actualmente dirige el espacio cultural El Cubo ubicado en la ciudad de Córdoba en donde también ejerce la docencia. En la muestra que presenta en la planta baja de la galería, intenta reflexionar sobre el valor que tiene el Paseo del Buen Pastor como espacio público, teniendo en cuenta su historia, de más de 130 años, y como ello forma parte de la construcción de la identidad colectiva. Marcas que no se borran consiste en una instalación pensada para este espacio cultural, integrada por diversos elementos y lenguajes artísticos como pinturas, objetos, fotografías, textos, entre otros.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 20. Con acento cordobés: Carla Dogliani "La Bicho"

En un marco de respeto por la prevención y los protocolos vigentes, esta tercera edición del ciclo es una propuesta audiovisual que involucra la utilización de todos los espacios de la provincia como escenario. El primer capítulo de la tercera entrega fue sobre músicos populares cordobeses y buscó reflexionar, de la mano de artistas con prominentes carreras y a partir de sus propias trayectorias, sobre la categoría de música popular en clave cordobesa y en sus distintas expresiones. En el segundo capítulo, dedicado al humor, las entrevistas serán realizadas por Cacho Buenaventura, grabadas en el Paseo del Buen Pastor y en el Museo Caraffa y transmitidas por todas las redes sociales de la Agencia. El próximo miércoles 9, la entrevistada en el Paseo del Buen Pastor será Carla Dogliani.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Desde el atelier de Ariel Martínez Archina

El artista cordobés Ariel Martínez Archina abre las puertas de su atelier. Cursó sus estudios de Licenciatura en Pintura de la UNC. Expuso muestras individuales y colectivas y recibió numerosos premios y menciones. La propuesta de Martínez Archina es presentar sus figuras en escenarios originados en el mundo del clásico europeo. Como dos cuadros en uno. El resultado es interesante, una figura que predomina sobre una escena en la que dialoga con los grandes clásicos, tan admirados por el autor. Esta propuesta está también presente en sus dibujos, con aciertos muy importantes.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Jueves 10



A las 17. Músicos produciendo: breve encuentro con CCi Kiu

La cordobesa Cci Kiu es autora, multiinstrumentista, cantante, docente y productora, facetas que condensa como artista sonora, que asoma desde su rol en la banda de Raly Barrionuevo. La mujer nacida hace 37 años bajo el nombre de Cecilia Quiroga y con dos títulos (profesora de piano del Conservatorio Provincial Félix Garzón y compositora en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba) se lanzó en los 2000 a la experimentación en torno a la música electrónica, la utilización de sonidos y la construcción de instrumentos.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Teatro en primera persona: Teatro de Títeres y Marionetas Colibrí

La agrupación Teatro de Títeres y Marionetas Colibrí, de núcleo familiar, nació en Venezuela. Se constituye formalmente en 1989 por lo que cuenta con más de 31 años dedicados al trabajo cultural para la infancia y el fomento del arte de los Títeres y las Marionetas en sus aspectos intelectuales y artísticos, cuenta con espacios propios, independientes y autogestionados en Mérida, Venezuela, y una amplia participación en eventos nacionales e internacionales.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Viernes 11



A las 17. Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Córdoba

Actuación de la Orquesta Sinfónica de Córdoba en el festival 130° aniversario del Teatro del Libertador San Martín, realizado el pasado 25 de abril, en vísperas de la celebración del cumpleaños del coliseo. El teatro fue inaugurado en 1891 y es una de las salas de ópera, ballet y conciertos más importantes de América. La Orquesta Sinfónica de Córdoba, que estuvo dirigida, en esta ocasión, por el maestro Santiago Ruiz, una de las batutas más destacadas de su generación. Entre otras piezas, el concierto ofreció Variaciones sobre el cumpleaños feliz, una singular obra del alemán Peter Heidrich que consiste en la interpretación de la popular canción de diferentes maneras, obertura de la ópera Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, Salut d´Amour de Edward Elgar y La Cambiada, una obra del compositor y pianista argentino, Gerardo Di Giusto. Este buen momento musical concluye con la obertura de la ópera El barbero de Sevilla de Gioachino Rossini, con la dirección del maestro Becerra, en un concierto realizado en el teatro en la temporada 2019.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. A bailar en casa con Gabi Pérez

Gabriela Pérez, es artista, actriz y cantante, mayormente del género cuarteto y cumbia. Esta cordobesa se forma vocalmente en la escuela de Valeria Lynch, y junto a Pablo Zarza. En el aspecto actoral con Carlos Albarracín en la casa del arte. Su primer material discográfico solista Algo de Mí, realizado durante 2017 cuenta con las participaciones de Daniel Guardia, Rubiño y Gabriel Gonzales, entre otros. Actualmente presenta este material por el interior del país.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Sábado 12



A las 17. Mini recital de Surikata Ki (Alta Gracia)

Enérgica, sutil, groovera y bailable, Surikata Ki es una banda indie argentina en cuyas canciones se vislumbra el gusto por el ritmo, las melodías y una psicodelia a veces oscura como móvil para hacer música pop comprometida con su tiempo. Tras 10 años de trayectoria llevan editados: Habitación (2016), El choque del cometa (2018), Deuda (2019), Full Color (2020) y Kemeleye (2020). La banda está integrada por Sebastián Gualda (voz), Francisco Flores Zega (bajo), Camila Liandro (guitarra), Martín Diez (teclados y sintetizadores) y Cruz Bigard (batería y percusiones).

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Mini recital de Marian Pellegrino

La cantante, compositora y guitarrista argentina Marian Pellegrino, es considerada una artista internacional. En 2011 grabó un nuevo LP en Roma, que presentó en una gira que incluyó varios países de Europa y Latinoamérica. En el 2013 presentó su tercer disco con el grupo Lucila Cueva y los siguientes años comenzó a girar por los países nórdicos con la agrupación Lili Zavala trio, proyecto que la tiene en un permanente ida y vuelta entre Suecia y Argentina. Además, la compositora tiene en Córdoba la agrupación llamada Fill Kolor, proyecto con el que toca folklore andino instrumental. Desde el 2017 es la guitarrista estable de la destacada cantautora de Fabiana Cantilo y en el último tiempo se consolidó como productora trabajando íntegramente los discos de artistas como Juan Iñaki, Ninfas, Bren Coll, Tumbadas, Suna Rocha y la misma Fabiana Cantilo.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Domingo 13



A las 17. Visita al taller de Argentum Filium - Armas Blancas

Leandro Ranz y Diego Cejas abren las puertas de su taller en Córdoba: Argentum Filium. Este es un emprendimiento que se enfoca en ofrecer armas blancas artesanales del mejor nivel. Utilizan materiales de gran calidad, y ponen en práctica técnicas tradicionales y modernas para fabricar piezas de corte que puedan soportar la exigencia propia de un buen uso como así también cumplir estéticamente gracias a sus buenas terminaciones.

IG: @argentumfilium

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Mini recital de Sole Ceballos

Sole Ceballos es música independiente, cantora, flautista y directora de coros. Fue parte de Acuyico trío, La garrotera, cumbia orquesta e Ingamandinga. Participó de espectáculos con el reconocido periodista Mariano Saravia, como cantante y flautista, entre los que se destacan Las prohibidas de Mercedes, Precursoras y Pura raíz de un grito . Actualmente está preparando su carrera solista y es parte de Latido negro (música afroperuana) y Calle vapor.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura