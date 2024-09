En Sala 12 se presenta la obra de teatro "Respuestas para un menú". “Elegir una cosa es rechazar otra. ¿Cómo estar seguros? El peso de un grano de arena es imperceptible, pero ¿Cuándo se acumulan? Una pareja convive en un pasado al que no se puede volver y un futuro al que no se puede llegar. Blanco o negro. Todo o nada. La soledad no es propiedad exclusiva de los que están solos”, describe la sinopsis de la historia.

Dirección: Elena Ventura. En escena: Lucas Santacruz y Carolina Scarafía. Asistencia en dirección: Carolina Scarafía. Autora: Jorgelina Cerritos.

Sobre la obra



““Respuestas para un menú”, explora ese mundo interno turbulento que a veces no somos capaces de compartir, ni siquiera con alguien tan cercano como una pareja. Clara y Héctor están atravesados por la monotonía y el vacío de lo cotidiano. Un profundo sentimiento de nostalgia y ansiedad los invade y los obliga a anclarse en el pasado o en el futuro con el objetivo de alejarse del presente, de esa casa de vidrio frío que han construido. A través de diálogos fragmentados y una línea temporal caótica, se representa el mundo interno de cada personaje, sus miedos, anhelos y recuerdos. ¿Se puede hablar sin comunicarse? ¿Es posible compartir el mismo espacio sin ser consciente de la presencia del otro? ¿Tiene el amor una fecha de caducidad?”, detalla el comunicado de difusión de la obra.



"La obra es un retrato de la soledad y del estancamiento, pero también una invitación a pensar y sentir de cuántas otras formas podría ser la vida si rompiéramos el círculo de la inercia, si exploráramos otras posibilidades, si escapáramos de la cárcel que a veces nosotros mismos construimos", concluye la descripción de la pieza teatral.



La obra se estrena este viernes y continúa los viernes 20 y 27 de septiembre a las 20 en Sala 12 (Santa Rosa 212).



Entradas: $8000 en boletería y redes @sala12teatro @respuestasparaunmenu.