Tras siete años de ausencia, Katy Perry volvió a presentarse en Argentina y convirtió su regreso en una verdadera celebración para sus fanáticos. La cantante estadounidense llegó a Buenos Aires para brindar dos recitales en el Movistar Arena, como parte de su tour mundial The Lifetimes Tour. Su visita estuvo marcada por la emoción, algunas sorpresas y un gesto que quedó grabado en la memoria de sus seguidores locales: apareció con un cuadro de Eva Perón entre sus manos.

Según se supo a través de la prensa, la artista asistió primero a un espectáculo de tango en un prestigioso hotel de Puerto Madero y luego ingresó a una tienda de calzado. Allí vio un retrato de Evita, preguntó si podía comprarlo como recuerdo de su paso por el país y, en lugar de vendérselo, decidieron obsequiárselo.

Según relata Infobae hoy: cuando se preparaba para ingresar al hotel, Perry alzó el cuadro de Eva Perón por encima de su cabeza y volvió a recibir un cálido aplauso por parte de los fanáticos, que celebraron el instante entre gritos de admiración y celulares en alto. Las imágenes y videos de la escena se multiplicaron en las redes sociales, inmortalizando el encuentro y generando intensa repercusión. “Me encanta este multiverso”, “Esto no estaba en mi bingo card”, “Una experiencia surreal”, “Katy, siempre serás icónica”, “Te amamos, Katy”, fueron algunos de los comentarios que circularon durante la noche y evidenciaron la fascinación que la artista sigue despertando en distintas generaciones.

La expectativa por su regreso fue creciendo día a día. Desde muy temprano, cientos de fans la siguieron por distintos rincones de la ciudad con la ilusión de acercarse a ella, conseguir un saludo, una foto o, aunque fuera, un breve instante compartido. Perry, atenta y generosa, no los defraudó: salió a saludar, repartió sonrisas, firmó autógrafos y se tomó selfies con todos los que la esperaban bajo el cielo porteño.

La llegada de la artista reavivó el entusiasmo por su música y dejó en claro la vigencia de su relación con el público, aun a siete años de su última visita al país.