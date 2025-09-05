Renzo Ruiz es creador de contenidos y actor. El joven combina su pasión por la actuación y los viajes para crear videos en redes sociales. Con una formación en teatro, ha trabajado en cine, televisión y publicidad. Su pasión por los viajes lo llevó a vivir en Brasil y España antes de lanzar su canal de YouTube, donde comparte sus aventuras y muestra los rincones de su ciudad natal, Córdoba. Actualmente, colabora con marcas de turismo y es co-creador del grupo de humor Dos Planos.



Renzo brindó una entrevista en Canal 10, en el programa Es un Montón, donde pudimos conocer más de cerca todos sus proyectos. El artista compartió cómo fue su acercamiento a las redes sociales para crear contenidos. Hacía mucho que sus amigos lo venían animando a crear un canal de YouTube. En el comienzo, Renzo se resistía, ya que ser "youtuber" era visto como algo negativo o poco profesional en el ámbito de la actuación. Finalmente, lanzó su primer video de viajes en enero de 2020, tres días antes del inicio de la pandemia.

El encierro por la pandemia lo obligó a adaptar su contenido de viajes a un formato más local, creando sketches y videos sobre lugares de Córdoba desde su casa, lo que lo llevó a explorar nuevas formas de comunicación.

Mirá la entrevista a Renzo Ruiz en Canal 10:

Sobre la evolución de sus contenidos, Renzo detalla que comenzó haciendo videos largos en YouTube, pero comenzó a ver el éxito de los formatos cortos y verticales. A partir de 2023, se enfocó en crear videos más concisos para Instagram y TikTok.

Renzo destaca que el éxito de sus videos radica en priorizar la historia y el contenido por encima de la calidad técnica. Considera que un estilo más "casero" y cercano, grabado con el celular, genera una mayor conexión con la audiencia, que se identifica con sus relatos.

Entre sus historias más populares, en la entrevista se destacaron videos que exploran los barrios e historias de Córdoba, como la que muestra la "Familia Urbana" y otras obras del artista local Antonio Seguí.



En cuanto a su vida profesional, el joven no se dedica exclusivamente a crear contenidos; también trabaja en marketing digital, ayudando a otras empresas a crecer en redes sociales. Actualmente, está organizando su primera salida grupal con sus seguidores a La Cumbrecita.



Entre sus próximos proyectos, Renzo planea retomar la creación de videos largos para YouTube. Su objetivo a largo plazo es viajar por el mundo para seguir contando historias de diferentes lugares y personas.

Sobre Renzo Ruiz

Renzo Ruiz es un actor cordobés y creador de contenidos digitales. Se formó en la Licenciatura en Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba y en el Teatro Real. También, en numerosos talleres y seminarios en Córdoba y Buenos Aires. Comenzó a actuar profesionalmente alrededor de 2008 en el Teatro La Cochera. Trabajó en teatro independiente, televisión y cine. Además, protagonizó numerosas publicidades de bancos, telefonía y bebidas, entre otras.



Entre 2015 y 2016 vivió en Brasil; fue una etapa de aprendizaje y mucho movimiento que reforzó su vínculo con los viajes. En 2017 viajó al Festival de Cannes en Francia con el corto “Concéntrico”. Luego, vivió en Europa, principalmente en España donde viajaba y trabajaba.



Desde hace muchos años que quería tener su propio canal de YouTube con videos sobre turismo en su ciudad y el mundo. En un comienzo realizó una serie de videos recorriendo los barrios de Córdoba: canchas, hinchadas y costumbres. Y fue sumando cómo estudiar y cómo vivir en Córdoba, detallando datos sobre precios y actualidad.

Luego, incluyó contenidos sobre las Sierras de Córdoba, con información turística y datos curiosos.

También publicaba contenidos en Instagram y TikTok, pero recién en 2023 comenzó a hacer videos exclusivos para esas plataformas, sin abandonar el formato largo-horizontal en YouTube.



Actualmente, colabora con marcas y agencias de turismo, trabajando en diferentes proyectos, entre ellos salidas grupales por las Sierras de Córdoba, y también en iniciativas de hotelería y turismo al exterior con agencias amigas.



En paralelo, hace más de tres años co-creó Dos Planos, un grupo de amigos que hace humor con sketches de vida cotidiana y absurdo, con fuerte presencia en redes.