8 de Mayo de 1922 , es asentado Víctor Manuel Ábalos, apodado "Vitillo", en Santiago del Estero. La realidad es que había nacido el 30 de Abril y existen versiones de que nació en Buenos Aires pero que de muy pequeño su familia regreso a Santiago. Cantor, Músico, bombisto, compositor y bailarín de danzas nativas. Obras: Agitando pañuelos (con sus hermanos) - Añorando el pago (con sus hermanos) - Casas más, casas menos (con sus hermanos) - Chacarera del rancho (con sus hermanos) - Chakaymanta (con sus hermanos y Víctor Ledesma) entre otras. Falleció el 19 de octubre de 2019 a los 97 años. A propósito de este aniversario en esta misma página ofrecemos completo el documental "Ábalos, la historia de cinco hermanos".

Vitillo Abalos - "Chacarera del Sufrido" con Raly Barrionuevo

El 8 de mayo de 1887 en Luján, es coronada la imagen de Nuestra Señora de Luján por parte del Papa León XIII. Fue Antonio Farías Sáa, portugués que quiso erigir en su estancia una capilla en honor de la Virgen y un amigo de Brasil le envió dos imágenes de la Inmaculada Concepción de María.

Ambas imágenes iban dirigidas hacia el norte del país, pero el viaje tuvo una parada a orillas del Río Luján, donde los bueyes no continuaron su marcha hasta que uno de esos cajones fue bajado de la carreta. Allí se encontraron con la imagen de una Inmaculada Concepción de 38 centímetros hecho de arcilla cocida, que quedó bajo la custodia de don Rosendo de Trigueros.

Virgen de Lujan Historia Breve

1914: en los Estados Unidos, se crea Paramount Pictures. Este es su logo actual.

Paramount Pictures Logo (2020)

1967: el Gobierno de Estados Unidos quita el título de campeón mundial a Muhammad Ali por negarse a participar en la invasión contra Vietnam, en la que morirán unos dos millones de civiles vietnamitas.

Muhammad Ali: "¿Cuál es mi nombre?"

El 8 de mayo de 1945 entraba en vigor la capitulación sin condiciones de todas las fuerzas armadas alemanas, firmada el día anterior por Alfred Jodl delante de los aliados. De esta manera concluía la Segunda Guerra Mundial en Europa.

La ceremonia por el del 75º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de Alemania y del mundo del nazismo, tendrá lugar en la catedral de Berlín y será transmitida en vivo a través de los medios de comunicación, en respeto de las normas de seguridad sanitarias tomadas para la fase 2 de la pandemia de coronavirus.

Un buen documental...

EL ULTIMO DIA 8 MAYO 1945

Día Internacional de la Cruz Roja, es una organización imparcial, neutral e independiente. Su misión humanitaria es proteger la vida en situaciones de guerra, tragedias, sismos, maremotos e inundaciones.

Se celebra el 8 de mayo porque ese día, en 1828, nació Jean Henri Dunant, un banquero suizo, fundador de la Cruz Roja Internacional. Dunant se preocupó al ver el mal servicio médico brindado a los militares y la agonía que sufrían lo heridos durante la batalla de Solferino (Italia), que enfrentaba a franceses con austriacos. Sus siete principios son: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad, Universalidad.

Día Mundial de la Cruz Roja y Media Luna Roja

1979: en Londres (Reino Unido) se publica el primer álbum de The Cure, titulado Three Imaginary Boys, uno de los pioneros de la new wave británica.

10:15 Saturday Night

El 8 de mayo de 2012 falleció el dibujante e historietista Carlos Loiseau, más conocido como Caloi. Fue el creador de Clemente, ese personaje amarillo y negro que brilló en las páginas de humor del diario Clarín. También estuvo en la televisión entre 1982 y 1989. Caloi fue declarado en 2004 como “Personalidad destacada de la cultura” y Clemente fue nombrado “Patrimonio cultural de la Ciudad”.. Hermoso video, Caloi dibuja a Clemente con el tango Tinta Roja por La Chicana.

CALOI DIBUJA CLEMENTE

Oscar Jorge Da Luz Borbón nació en Empalme San Vicente, hoy Alejandro Korn el 8 de mayo de 1922 y murió en Buenos Aires el 14 de julio de 2012, conocido como Jorge Luz, fue un actor, humorista e imitador argentino.

Su hermana fue la gran actriz Aída Luz. En 2007 recibió el Premio Cóndor de Plata a la trayectoria que entrega la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. En 2010 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí con uno de sus personajes: La Porota.

Jorge Luz La Porota con Jorge Guinzburg La Biblia y el Calefón 1998

Cumple 57 años: Michel Gondry nació en Versalles el 8 de mayo de 1963 es un director de cine, anuncios y vídeos musicales francés, destacado por su innovador estilo visual y su manipulación de la puesta en escena. Ha realizado videos para grandes artistas: Björk,The White Stripes, Radiohead, The Chemical Brothers y Kylie Minogue.

Su película más celebrada es Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, año 2004.

Aquí un trabajo con Björk...

björk - bachelorette

Jair Rodrigues de Oliveira nació en Igarapava el 6 de febrero de 1939 y murió en Cotia el 8 de mayo de 2014, fue un cantante brasileño, padre de Luciana Mello e Oliveira Jair (que siguieron su carrera musical).

Canja: Jair Rodrigues - Disparada

Que tengas buen día...y quedate en casa...