La Editorial de la UNC reedita este importante título del Dr. Mario R. Cabrera, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y director del Museo de Zoología de la Casa de Trejo, entre otros importantes antecedentes. En su faceta de investigador, Cabrera ha descubierto seis especies de lagartijas nuevas para la ciencia. Su estilo narrativo se caracteriza por la claridad, acompañando siempre al lector, a veces experto, otras estudiante y también aficionado. De sus obras se emerge con la segura comprensión del modelo y estrategia adoptada para indagar en diversos temas de interés, como también respecto a la metodología empleada para la revisión de colecciones y bibliografía para caracterizar todo objeto de estudio.

Reptiles del centro de la Argentina se estructura en cinco secciones: claves dicotómicas para la identificación de especies, aspectos generales sobre las tortugas, aspectos generales sobre anfisbenas y lagartos, aspectos generales sobre las serpientes y ofidismo. Al avanzar en la lectura del libro, el perfil docente del autor se adelanta a la inquietud que va despertando; en cada segmento, la pregunta del lector aparece respondida.

Así va conduciendo fluidamente el estudio de la especialidad presentada en la obra. Por ejemplo, aunque las descripciones de las claves dicotómicas están basadas en aspectos externos del animal vivo, no se dejan de lado las observaciones acerca de cómo cambian algunos aspectos si el animal estuviera recién muerto o estuviera ya preparado en una colección de un laboratorio o de un museo.

La obra describe los 72 reptiles posibles de encontrar en el área coincidente con los límites jurisdiccionales de la provincia de Córdoba, San Luis y Santiago del Estero más una parte de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Catamarca y La Rioja. La presentación de la historia natural de cada una de las especies orienta a comprender las razones de la distribución geográfica. Con la dinámica forzante de la expansión de las actividades antrópicas sobre las regiones naturales, el libro es una puerta abierta para futuros aportes sobre la categorización de los estados de conservación de estos animales.

A la fecha, de esas 72 especies presentes en toda la región, se contabilizan 16 que están vulnerables o ya amenazadas. En este sentido, como suelen transmitirlo los buenos retratos, trasunta en la obra una posibilidad de conexión con la sensibilidad. Las fotografías de animales vivos, en su entorno natural -en otro celebrado diseño y edición de Lorena Díaz-, realzan la calidad del trabajo de Cabrera, su dedicación personal y de todo un equipo de prestigiosos colaboradores. Son 110 fotografías compiladas, con énfasis en la posibilidad de identificación de cada especie, que a la vez ofrecen un pasaje para la admiración por la maravilla de su anatomía y de su morfología.

Desde la perspectiva del ordenamiento ambiental -lo estamos viendo en estos días en relación a la difundida aparición de carpinchos en la zona de Nordelta, en el Gran Buenos Aires-, todo avance del sector urbano hacia el territorio ocupado por la fauna silvestre debe respetar en primer lugar a estas especies, su hábitat, formas de vida, etc. En los estudios de impacto ambiental, los consultores deben acreditar qué vertebrados habitan la zona sobre la que se pretende cambio de uso de suelo. Y para que el estudio esté completo, deberá establecerse un modo de convivencia o translocación adecuada, fundamentada y consistente, para que todas las especies, vegetales y animales, y entre éstas humanas y otras, puedan interactuar razonable y sustentablemente.

Los reptiles no suelen ser las especies que entran en el foco de los conflictos, al menos con la presencia o fuerza mediática con que se menciona a los mamíferos e incluso a especies del reino vegetal. Quizá los reptiles no llegan a esos escenarios porque fueron arrastrados por leyendas de mala fama, porque no se dejan ver tan fácilmente o tan sólo porque no se disponía de una actualización sistematizada acerca de las especies actuales en la región.

Entonces, otro oportuno aporte de esta obra está representado por la posibilidad que ofrece, al dotar a los consultores y otros operadores ambientales (académicos, profesionales, institucionales) de una guía científica exhaustiva para inventariar, sobre una referencia actual, a los reptiles cuya presencia debe esperarse en cada zona: cómo viven, dónde están.

Con este libro se aportan elementos para ajustar los estudios de base, proyectar el impacto de los proyectos de desarrollo y tomar decisiones sobre cómo se enfrentará el manejo, cómo se educará a las personas para la convivencia con los pobladores naturales del lugar donde se construirá el complejo habitacional.

Estamos ante un manual exhaustivo que guía el reconocimiento de los reptiles presentes en el centro de la Argentina. Además, nos entrega las bases para conocer y discernir los hábitats. De ese modo establece posibles caminos a seguir para respetar la biodiversidad y preservarla ante el avance de las actividades humanas y los conglomerados residenciales.

Dieciséis especies en estado vulnerabilidad y amenaza, representan una alerta contundente sobre nuestra responsabilidad ambiental, tanto para revertir ese estado como para evitar que otras especies entren también en tal categoría.



Viviana Sbarato

Licenciada en Física, experta en temas ambientales, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC.