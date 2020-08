El 30 de agosto se festeja el Día de Santa Rosa de Lima fue una mística cristiana terciaria dominica canonizada por el papa Clemente X en 1671.​Entre los santos nacidos en América, Santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia católica.y está considerada la Patrona de América.

Trailer de una película peruana reciente sobre su figura y que se estrena digitalmente.

SANTA ROSA DE LIMA Official Trailer (2020)

Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas. La fecha fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010. Una realidad dolorosa que viven todos los países. Este video es reciente y fue realizado en México.

30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

1997: en Internet se crea Hattrick, uno de los juegos más populares del mundo. Hasta 2007 contaba con 0,9 millones de usuarios.

CÓMO EMPEZAR con tu NUEVO EQUIPO en HATTRICK | Manager Online

El 30 de agosto de 2010, con 100 años, murió Francisco “Pancho” Varallo. Además de ser el último sobreviviente de la Selección Argentina que disputó el primer Mundial, en 1930, fue durante muchos años el máximo goleador de Boca con 181 goles (desde 1939), superado en 2008 por Martín Palermo.

Francisco " Pancho " Varallo 1 de 4

1994: el cantante mexicano Luis Miguel, lanza al mercado su décimo álbum de estudio, titulado Segundo romance.

Luis Miguel - Medley Segundo Romance (VIVO) 5/6

Luis Enríquez Bacalov nació en Buenos Aires, el 30 de agosto de 1933 y murió en Roma, Italia el 15 de noviembre de 2017,​ fue un pianista,2​ compositor y director de orquesta argentino nacionalizado italiano, famoso por ser el ganador del Premios Óscar por la mejor música original por la banda sonora de la película italiana El cartero en 1996 y por sus bandas sonoras del género spaghetti western como Django, La muerte de un presidente, El oro de los Bravados, His name is King y Gran duelo al amanecer. Aquí interpretando la música de Il postino...

Luis Bacalov IL POSTINO.mp4

En 2015 Luis Bacalov estuvo en el Centro Cultural Kirchner, escuche su interpretación de El Choclo

Experiencia Martha Argerich: El choclo - Luis Bacalov | La Ballena Azul

El 30 de agosto de 1797 nació Mary Shelley, novelista británica, autora de la novela Frankenstein. En 2017 se realizó una película que relata la historia de la relación amorosa de la escritora Mary Shelley con el poeta Percy Bysshe Shelley, relación que la inspiró para crear Frankenstein. Vemos el tráiler

Trailer de Mary Shelley subtitulado en español (HD)

Cumple 59 años: Andrea Luisa Mitchelstein nacida en Buenos Aires el 30 de agosto de 1961, más conocida como Andrea Frigerio (el apellido de su primer esposo), es una modelo, periodista ,actriz y presentadora de televisión argentina.

Gracias a su belleza y sus particulares facciones, Andrea fue la cara de varias empresas y primeras marcas durante meses y años y realizó mucha publicidad. Entre las destacadas, hizo campañas publicitarias para las marcas Maidenform (Argentina), medias Cocot, Impulse, shampoo Sedal, Tofi, Coca Cola, cerveza Quilmes, Lux y durante años fue la cara de Pantene.

¿Cómo hace Andrea Frigerio para estar divina? - Morfi

Cumple 48 años: Cameron Michelle Diaz nació en San Diego, California el 30 de agosto de 1972, es una actriz de cine y modelo estadounidense retirada. Saltó a la fama en la década de 1990 por sus papeles en películas como La Máscara (1994), La boda de mi mejor amigo (1997) yLoco por Mary (1998). Otras películas por las que es conocida son Los ángeles de Charlie (2000) y su secuela Los ángeles de Charlie: Al límite (2003), por darle voz a la Princesa Fiona en la franquicia de Shrek (2001-2010), The Holiday (2006), Knight and Day (2010), The Green Hornet (2011), Bad Teacher (2011), The Other Woman (2014) y Annie (2014)

Tengo Vibrador audio latino Loco por Mary

Hoy se celebra el Día de los Ferrocarriles Argentinos, dado que el 30 de agosto de 1857 se inauguró la primera línea de nuestro país. La misma iba desde la actual Plaza Lavalle de Buenos Aires hasta la estación La Floresta. La locomotora que llegó de Londres fue bautizada com “La Porteña”.

Hoy nos vamos con la poesía de Daniel Salzano, cantada por Bagllietto y Jairo...

Jairo & Baglietto - El ferroviario

Que tengas buen día.