Cumple 67 años: Miguel Ángel Mateos, más conocido como Miguel Mateos nació en Buenos Aires el 26 de enero de 1954, es un cantante, compositor y músico de rock argentino. Además de desarrollar su carrera solista actual, fue líder de la banda ZAS, una de las más influyentes del rock en español.

Su primer álbum como solista fue Obsesión, publicado en 1990 con gran éxito comercial impulsado especialmente por el sencillo homónimo. Otros álbumes de estudio como Kryptonita (1991) y Pisanlov (1995) lograron replicar, aunque en menor medida, el éxito obtenido con Obsesión. Aún activo en los escenarios y en los estudios de grabación, publicado en 2019 su producción discográfica, Undotrecua.

El asesino del rocanrol - UNDOTRECUA - Miguel Mateos

Día Mundial de la Educación Ambiental

Este día tuvo su origen en 1975, año en que se celebró en Belgrado, el Seminario Internacional de Educación Ambiental. En este evento se establecieron los principios de la educación ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas. Como resultado se publicó la Carta de Belgrado, en el cual se plasman las fundamentales de la Educación Ambiental.

Uno de sus objetivos es tomar conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas.

1911: en Dresde (Alemania) se estrena la ópera El caballero de la rosa, de Richard Strauss.

R. Strauss - Der Rosenkavalier -- suite (Proms 2012)

Edward Lodewijk Van Halen nació en Nimega el 26 de enero de 1955, actuó con el nombre artístico Eddie Van Halen , fue un músico neerlandés-estadounidense, conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard Rock Van Halen junto a su hermano Alex. C onsiderado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia. C onocido por su técnica llamada tapping, fue uno de los pioneros del heavy metal, y su solo de guitarra Eruption es considerado el segundo mejor de la historia según las revistas Rolling Stone y Guitar World. Falleció en octubre de 2020.

Eddie Van Halen Guitar Solo at Hollywood Bowl 10/2/2015

San José Gabriel del Rosario Brochero nació en Villa Santa Rosa, 16 de marzo de 1840 y mjrió en Villa del Tránsito el 26 de enero de 1914 fue un presbítero católico argentino, llamado popularmente el cura gaucho.

Fue beatificado en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato en la pequeña localidad cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado del papa Francisco. Fue canonizado el 16 de octubre de 2016, en una celebración presidida por el propio Francisco.

"El cura Gaucho" es una película argentina sobre su vida, en blanco y negro dirigida por Lucas Demare según el guion de Hugo Mac Dougall y Miguel Mileo que se estrenó el 25 de junio de 1941 y que tuvo como protagonistas a Aída Alberti, Homero Cárpena, Enrique Muiño y René Mugica.

En el año 2015 se ha filmado Cura Brochero, la película, dirigida por Lorena Chuscoff con Pablo Tolosa, Ricardo Pinelle, Azucena Carmona. Vemos el trailer

TRAILER CURA BROCHERO LA PELICULA

Cumple 59 años: Oscar Alfredo Ruggeri nació en Rosario, Santa Fe, Argentina el 26 de enero de 1962, es un exfutbolista, exentrenador y periodista deportivo argentino. Jugó de defensa central. Actualmente forma parte del programa 90 Minutos de fútbol en Fox Sports y Pasión por el fútbol en Canal 13.

En su carrera como futbolista jugó en clubes como River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Real Madrid y América de México. Fue elegido Futbolista del año en Sudamérica en 1991

Oscar Ruggeri ● El Cabezón

1988: en el Majestic Theatre de Nueva York, se estrena el musical El fantasma de la ópera "El fantasma de la ópera" (de Andrew Lloyd Webber). Previamente se había estrenado en Londres en 1986.

Con unos ingresos globales de más de 6.000 millones de dólares, El fantasma de la ópera es la segunda producción teatral con mayor recaudación de la historia, solo por detrás de El rey león. En total ha sido visto por más de 130 millones de espectadores en todo el mundo.

The Music of the night - El fantasma de la Ópera - ? y Sara Brightman- 1988

Cumple 63 años: Ellen Lee DeGeneres nació en Nueva Orleans, Luisiana el 26 de enero de 1958 es una comediante, actriz y presentadora de televisión estadounidense. Ganadora de varios premios Emmy, ha presentado dos galas de los Emmy, los premios Grammy en 1996 y 1997 y fue la maestra de ceremonias de la 79ª y 86ª gala de los premios Óscar. Es la primera persona de la historia que presenta las tres galas.

Su estilo cómico ha sido comparado con el del humorista Bob Newhart, especialista en monólogos. Fue elegida la número 16 en la lista de los 100 mejores monologuistas de todos los tiempos de Comedy Central.

Ellen Degeneres responde a un pastor anti gay (subtitulado en español)

Shin'ichi Suzuki nació en Nagoya el 17 de octubre de 1898 y murió en Matsumoto el 26 de enero de 1998 fue un violinista y pedagogo musical japonés, creador del Método Suzuki para aprendizaje musical.

Suzuki empleó las siguientes ideas de Educación de Talentos para sus escuelas pedagógicas:

El ser humano es un producto de su medio ambiente.

Cuanto más temprano, mejor. No sólo en la música, sino en todas las ramas del aprendizaje.

La repetición de las experiencias es importante para el aprendizaje.

Los maestros y padres (el ambiente adulto humano) debe estar al nivel más alto y continuar su crecimiento para proveer una mejor enseñanza para el niño.

El sistema o método debe incluir ilustraciones para el niño, basadas en el entendimiento del maestro del cuándo, qué y cómo.

Método Susuki

Michel Jean Legrand nació en París el 24 de febrero de 1932 y murió el 26 de enero de 2019, fue un compositor y cantante francés. Compuso la música de más de doscientas películas y ganó tres veces el Oscar de la Academia de Hollywood en el año

1968 por mejor canción original: The Windmills of Your Mind (Los molinos de tu pensamiento ") de la película The Thomas Crown Affair

Mejor banda sonora en 1971 por la película Verano del 42

Mejor banda sonora en 1983 por la película Yentl.

Maravillosa versión de Verano del 42 por Michel Legrand

Michel Legrand - Summer of 42 / Мишель Легран - Лето 42