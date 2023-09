“Gueorgue. Herencia Nómade” es el cortometraje seleccionado para participar en el First-Time Filmmaker Sessions, un festival de cine de Inglaterra que reconoce el trabajo de cineastas independientes.



Ismael Oliva es el joven realizador del film que celebra este reconocimiento mundial. “Me pone muy contento contar que este corto fue seleccionado… Fueron 6 meses metido en la vida de un circo y muchas cosas quedaron afuera, pero es muy lindo que se esté viendo…”, expresa el comunicador y cineasta en sus redes.

La sinopsis del film, detalla: "Este documental observa la vida y escucha las voces de tres generaciones de la familia Yovanovich. Los extraordinarios días cotidianos del circo que recorre los barrios de Córdoba con su carpa de ilusiones e ilusionistas. Protagonistas: Marco Antonio Yovanovich (abuelo), Marco Antonio Yovanovich (padre), Marco Antonio Yovanovich alias "bebo" (hijo)".

“Soy estudiante de comunicación y me gusta mucho el cine”, declara Ismael y hace un recorrido por la realización de su corto documental: “Todo comienza porque llegó un circo a mi barrio, soy de barrio Talleres y nunca había llegado un circo allí. Siempre me gustó grabar cosas, me gusta registrar la vida. Me gustaría que en un futuro exista un registro de cómo era la vida ahora”.



“Me acerqué al circo y les pregunté si podía grabar un día de ellos. Grabé una función, me metí en camarines… estuve desde la mañana, recorrí toda la carpa, recién estrenaban el show”, describe el joven comunicador sobre el comienzo de esta aventura.

“Vi los preparativos… y me dijeron que necesitaban que alguien les hiciera videos publicitarios. Terminé seis meses con el circo”, cuenta Ismael entusiasmado.

El cine y la comunicación social

Ismael Oliva cursa la carrera de licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.



Además, el joven integra la planta de comunicadores del Multimedio SRT, en el área de redes sociales. En su vida diaria, Ismael busca retratar imágenes, experiencias, hechos cotidianos y momentos que mira con ojos de realizador. Mientras, en su carrera llegan propuestas motivadoras: “Justo cursaba un seminario de realización documental con María Elena Ferreyra y Mauro Becaría que nos incentivaba mucho a salir a grabar documentales, entrevistas… entonces yo tenía mucho material de la vida en el circo. Propuse ese documental en el seminario y lo armamos…”.



“El corto se filmó con un celular, un trípode y un micrófono”, describe Ismael resaltando que hacer cine está al alcance de la mano.