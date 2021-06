La plataforma streaming propone cuatro películas del director Fernando Musa. El realizador habla sobre la retrospectiva: "“Somos en la mirada de los otros”. Estas palabras de Fernando Birri resonaron en mi cabeza cuando surgió esta oportunidad de retrospectiva en Octubre TV. Inmediatamente vino esa urgencia de mostrarlas ahora, ya. Y esa urgencia trajo una duda: ¿Cuánto de mi yo de hoy habrá en esas películas?. La respuesta es incierta, ya no soy aquel que las hizo. Me encontraré en mi propia mirada y no seré solo ante la mirada de los otros sino también ante la mía. Al fin y al cabo eso es una retrospectiva ¿No?".



¿Qué películas que se pueden ver?



Fuga de cerebros (1998)



Dos adolescentes, Fideo y Panta, son jóvenes ladrones que sueñan con concretar un viaje al país de las oportunidades; Estados Unidos. Aparecerán escollos de distinto tipo, con el peligro como elemento común. Algunos vienen de afuera, como el policía que se ensaña con los ilusos protagonistas; otros, desde su propio grupo, donde abundan los traidores. Con Nicolás Cabré, Roberto Carnaghi, Ana María Piccio.

NS/NC No sabe/No Contesta (2002)



"No sabe, no contesta" cuenta la historia de Joaquín, que estudia cine y le gusta Laura. Tres días en cuatro capítulos en cuatro historias de cuatro amigos. Tres días en la historia de Joaquín que tiene tres amigos. Marcos, que tiene una novia que queda embarazada de otro. Damián, que tiene una novia que se acuesta con otro. David, que se acuesta con la novia de Damián. Con Mariano Martinez, Karina Dali, Daniel Hendler.

Chiche bombón 2004



En el barrio se habla de ellos… Chiche es una hermosa mujer de 27 años embarazada de un adolescente, Marianito, 10 años menor y aun cursando el colegio secundario. Ambos viven con los padres de ella, Manrique, un líder político de tercera fila que trata de brindarles todo su apoyo desde una postura un tanto permisiva. Este embarazo inesperado hace que la pareja deba afrontar su nueva realidad. Asumiendo responsabilidades hasta entonces desconocidas. Contra todo pronóstico, Chiche, después de sentir que ha tocado fondo, encuentra una salida que la hace feliz. Con Andrea Galante, Enrique Liporace, Ingrid Pelicori.

El grito en la sangre (2014)



1952. En algún lugar el interior de la Argentina, la creencia popular sostiene que cuando un hombre muere a traición, este debe ser vengado por su primogénito, para que esa alma descanse en paz. Esta es la historia del Cali, un adolescente, cuyo padre fue asesinado en una carrera de caballos, a metros de la llegada, y él debe transformarse rápidamente en hombre obligado a vengar esa muerte. Calí busca venganza, pero primero encuentra el amor de Lucia, y ayuda en un viejo capataz de estancia, que lo adopta como propio hijo. Cuando la venganza es una obligación hay un grito en la sangre. Con Horacio Guarany, Abel Ayala, Florencia Otero.