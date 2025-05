Este viernes sube al escenario de Studio Theater la banda Polara Tributo a Bon Jovi.



El grupo presenta su show Back To Studio 25. Con todos los clásicos como Bad Medicine, You Give Love A Bad Name, Livin´On A Prayer, Always, y canciones que Polara nunca antes tocó en vivo. Artista invitada: Jose Culjak.



Se cumplen 13 años del primer show de Polara Tributo a Bon Jovi ️y la banda lo festeja con una superproducción. Se viene un show imperdible, “tiramos la casa por la ventana”, expresa el comunicado de difusión.



La cita de este viernes es en Studio Theater (Rosario de Santa Fé 272).



Entradas a la venta en Edén Entradas y AlPogo, y esta noche en Boleteria de Studio Theater.